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Konyaaltı Oda Orkestrası’ndan ‘flash mob’ etkinliği

Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası müzisyenlerinin HayatPark’ta gerçekleştirdiği ‘flash mob’ etkinliği ile bir anda müzisyenleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

ANTALYA 20.09.2021, 16:16
Konyaaltı Oda Orkestrası’ndan ‘flash mob’ etkinliği

Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası müzisyenlerinin HayatPark’ta gerçekleştirdiği ‘flash mob’ etkinliği ile bir anda müzisyenleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Konyaaltı Belediyesi Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) bünyesinde eğitim gören kursiyerlerden oluşan Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, HayatPark’ta flash mob etkinliği gerçekleştirdi. HayatPark yerleşkesinde bulunan kafelerde ve çim alanlarda oturan vatandaşların arasından enstrümanlarını çalarak ilerleyen müzisyenler, parkın ortasında bir araya geldi. Solistin söylediği ‘Memleketim’ isimli şarkıya müzisyenler enstrümanlarıyla destek verdi. Şaşkınlıkla müzisyenleri izleyen vatandaşlar, ellerinde telefonlarla müzisyenlerin fotoğraf ve videolarını çekerken, bir yandan da şarkıya eşlik etti.

“Her an karşınıza çıkabilirler”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Oda Orkestrası’nın, Konyaaltı’nın farklı noktalarında müzik etkinlikleri yapacağını söyledi. Başkan Esen, “Oda Orkestramız ilk çalışmasını Konyaaltı Kent Meydanı’nda gerçekleştirmiş ve vatandaşlarımızın çok ilgisini çekmişti. İkinci etkinliklerini yine Konyaaltı sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği HayatPark’ta gerçekleştirdi ve yine izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı. Orkestramız zaman zaman bu gibi etkinlikler yapacak. Konyaaltı’nın kalabalık noktalarında kimsenin beklemediği zamanlarda müzisyenlerimiz bir anda karşınıza çıkabilir” dedi.

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