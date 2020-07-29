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Konyaaltı, Nazım Usta ile perdeyi açtı

KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANI SEMİH ESEN’İN KÜLTÜR-SANAT PROJELERİ ARASINDA YER ALAN VE BELEDİYE BÜNYESİNDE İLK KEZ KURULAN BELEDİYE TİYATROSU, İLK OYUNUYLA İZLEYİCİNİN KARŞISINA ÇIKTI. NAZIM HİKMET RAN’IN “KUVAYİ MİLLİYE DESTANI” ADLI OYUNUNU SAHNELEYEN KONYAALTI BELEDİYE TİYATROSU, BEĞENİ TOPLADI.

ANTALYA 29.07.2020, 12:06
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Konyaaltı, Nazım Usta ile perdeyi açtı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in kültür-sanat projeleri arasında yer alan ve belediye bünyesinde ilk kez kurulan belediye tiyatrosu, ilk oyunuyla izleyicinin karşısına çıktı. Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye Destanı” adlı oyununu sahneleyen Konyaaltı Belediye Tiyatrosu, beğeni topladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in seçim vaatleri arasında yer alan belediye tiyatrosu, kurulduktan sonra ilk oyununu sergiledi. Mart ayında ilk oyununu sergilemeyi planlayan Konyaaltı Belediye Tiyatrosu, pandemi nedeniyle gecikmeli de olsa seyircisiyle buluştu. Genel Sanat Yönetmenliğini Haluk Cömert’in üstlendiği Konyaaltı Belediyesi Tiyatrosu, ilk oyununda Nazım Hikmet Ran’ın “Kuvayi Milliye Destanı” adlı oyunu ile perdesini açtı.

Korona tedbirleri kapsamında ilk oyun

Konyaaltı Belediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik Parkı Amfi Tiyatrosu’nda gerçekleştirilen oyuna vatandaşlar ilgi gösterdi. Covid-19 tedbirleri kapsamında sosyal mesafe kuralı ve hijyen tedbirlerine uygun olarak gerçekleştirilen oyunda, izleyiciler ateşleri ölçülerek ve dezenfektan sıkılarak amfi tiyatroya alındı. Tiyatro alanında seyirciler arasında sosyal mesafe kuralına uymalarına yönelik uyarıcı yazılar yerleştirildi. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan ve Antalya Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Gökhan Avkıran ve tiyatro oyuncuları da Konyaaltı Belediye Tiyatrosu oyuncularını ilk oyunlarında yalnız bırakmadı.

Ayakta alkışlandılar

Nazım Hikmet’in 1939’da yazmaya başladığı ve 1941’de bitirdiği Kuvayi Milliye Destanı, Kurtuluş Savaşı’nı bölümler halinde anlatıyor. Oyun izleyenleri zaman zaman duygulandırdı. Amatör tiyatroculardan kurulan ve bir süre eğitim aldıktan ilk oyununu sergileyen Belediye Tiyatrosu, seyircilerden beğeni topladı. İki perde halinde sergilenen oyunun sonunda oyuncular ayakta alkışlandı.

Gösterimin ardından oyunun yönetmeni Özlem Gür, izleyenlere destekleri için teşekkür etti. Konyaaltı Belediye Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Haluk Cömert ise Konyaaltı’nda tiyatro kurulması yönünde Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in büyük katkıları olduğunu belirtti. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan da dünya genelinde pandemi nedeniyle zor süreçten geçtiklerini belirterek, “Bu dönemde kültür sanat etkinliklerimize verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Sizler bu şekilde katılım gösterdikçe Covid-19’a karşı sosyal mesafemizi koruyarak, kültür ve sanattan yoksun kalmayacağız. Konyaaltı Belediye Tiyatrosunu kurmak başkanımızın önemli projelerinden biriydi. Hocalarımızın yetiştirdiği ekip tamamıyla amatör bir ekiptir. İlk defa sahneye çıktılar. Tiyatroda sahne tozu yutmak önemlidir. Oyuncularımız ilk kez sahne tozu yuttular. Türkiye Cumhuriyeti’nin kolay kurulmadığını hepimiz çok iyi biliyoruz. Memleket hasreti çekerek giden, Nazım Hikmet’in Ocak ayında doğum gününü kutladık. Çünkü bu ülkeden bir Nazım geçmişti. Onun beraberinde de Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü bize hiçbir güç unutturamaz. Unutmayacağız, uyumayacağız ve her zamanda uyanık kalacağız” dedi.

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