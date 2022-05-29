Konyaaltı Ligi galibiyetle bitirdi

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nin son haftasında konuk takım Üsküdar Belediyesi’ni 38-25 mağlup eden Konyaaltı Belediyespor sezonu dördüncü sırada tamamladı.

Süper Lig’de henüz ikinci sezonu olmasına rağmen Türkiye Kupası’nda final oynama başarısı gösteren Konyaaltı Belediyespor, ligin son haftasında evinde ağırladığı Üsküdar Belediyesi’ni de farklı mağlup ederek 22 hafta sonunda aldığı 34 puan ile ligi dördüncü sırada tamamladı. Karşılaşmanın ilk yarısını da 19-14 önde kapatan Mavi Kelebekler, maçı 38-25 gibi farklı bir skorla kazanmasını bildi. Uzun süre sakatlıklarla boğuşan milli oyuncu Ceylan Aydemir’in 9 golle yıldızlaştığı maçta, İvana da 7 golle skora katkı sağladı.

“Önümüzdeki sezonda da iddialıyız”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, takımın kazasız belasız, ağır bir sakatlık yaşamadan ligi bitirmiş olmasının sevindirici olduğunu belirtti. Sezon başında koydukları hedeflerin çoğuna ulaştıklarını söyleyen Esen, sporcularını ve teknik heyeti mücadelelerinden dolayı tebrik etti. Hem deplasmanda hem de evinde oynadıkları maçlarda kendilerini yalnız bırakmayan taraftara da teşekkür eden Esen, “Taraftarımız, iç saha veya deplasman ayrımı yapmadan bütün maçlarda takımımızın itici gücü oldular. Yeni sezonda da kendilerini yanımızda görmek istiyoruz’’ dedi. Maç öncesinde, gelecek sezon kadroda yer almayacak olan Zeljana Stojak ve Merve Özkaşıkçı’ya Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı ve Konyaaltı Belediye Spor Kulübü Yöneticisi Şevket Korkut tarafından teşekkür plaketi takdim edildi. 2021-2022 Hentbol Kadınlar Süper Ligi, 29 Mayıs’ta oynanan maçlarla sona erdi.