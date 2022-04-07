Konyaaltı İzmir’den avantajlı döndü

Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçında İzmir deplasmanından 28-28 beraberlikle ayrılarak rövanş maçı için avantaj elde etti.

2021-2022 Hentbol Sezonu Kadınlar Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Konyaaltı Belediyespor, deplasmanda İzmir Büyükşehir GSK ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısında istediği oyunu sahaya yansıtamayan Mavi Kelebekler, soyunma odasına 18-14 geride gitti. İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan Konyaaltı Belediyespor, dakikalar ilerledikçe aradaki farkı kapatarak bitime on dakika kala ilk kez öne geçti. Kalan dakikalarda kontrollü bir oyun sergileyen Konyaaltı, taraftarının da desteğiyle zorlu deplasmanda sahadan 28-28 beraberlikle ayrılarak Antalya’da oynanacak rövanş için avantaj elde etti.

Karşılaşmanın son dakikalarında Mavi Kelebekler Taraftar Grubu hep bir ağızdan İzmir Marşı’nı söylerken, İzmir seyircisinin de eşlik etmesi üzerine salonda çok renkli görüntüler ortaya çıktı.

“Lider Kastamonu’yu ağırlayacak”

Kupa maçından istediği sonuçla dönen Konyaaltı’nda gözler Cumartesi Antalya’da lider Kastamonu ile oynanacak lig maçına çevrildi.