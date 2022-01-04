Konyaaltı Halk Oyunları Topluluğu yeni üyelerini arıyor

Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu’na alınacak yeni üyeler için kayıtlar başladı.

Halk danslarını yaşatmak, sahip çıkmak ve sergilemek amacıyla Konyaaltı Belediyesi bünyesinde geçen yıl kurulan ‘Halk Oyunları Topluluğu’ için yeni dönem kayıtları başladı. Kayıtlar 12 Ocak Çarşamba günü sona erecek. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Halk Oyunları Topluluğu’nun yeni kurulmasına rağmen birçok etkinliğe imza attığını söyledi. Esen, “Türk kültür ve sanatının ayrılmaz bir parçası olan halk danslarımızı yaşatmak, sahip çıkmak ve sergilemek amacıyla geçtiğimiz yıl belediyemiz bünyesinde kurduğumuz Halk Oyunları Topluluğumuz büyük ilgi görüyor. Müzik ve ritim bilgilerinin ölçüldüğü seçmelerde başarılı olan gönüllüler ekibimize dahil ediliyor” dedi.

Yeni folklor topluluğunda yer almak isteyenler, başvurularını online olarak Konyaaltı Belediyesi internet sitesi adresinden yapabilecek. Vatandaşlar, detaylı bilgi için Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü de arayabilecek.