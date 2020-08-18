Konyaaltı gelecek için dönüştürüyor
KONYAALTI BELEDİYE BAŞKANI SEMİH ESEN, ATIK YÖNETİMİ VE SIFIR ATIK PROJESİ KAPSAMINDA 7 AYDA BİN 350 KİLOGRAM BİTKİSEL ATIK YAĞ, BİN 946 KİLOGRAM PİL VE 17 KİLOGRAM ELEKTRONİK ATIK TOPLADIKLARINI AÇIKLADI.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi kapsamında 7 ayda bin 350 kilogram bitkisel atık yağ, bin 946 kilogram pil ve 17 kilogram elektronik atık topladıklarını açıkladı.
Konyaaltı Belediyesi, ‘Atık Yönetim ve Sıfır Atık Projesi’ kapsamında ambalaj atıklarının toplanması ve ayrıştırılmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Projesi kapsamında 2020 yılında 7 ayda toplanan atık miktarı ile ilgili bilgi veren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, özellikle okul ve hastane gibi kamu alanlarında atık toplama çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını söyledi. Başkan Semih Esen bu çalışmalar kapsamında 7 ayda bin 350 kilogram bitkisel atık yağ, bin 946 kilogram pil ve 17 kilogram elektronik atık topladıklarını kaydetti.
Konyaaltı’nda atıkların geri dönüşüme kazandırılması yönünde kurum ve kuruluşları, düzenledikleri eğitim seminerleriyle bilgilendirdiklerini de dile getiren Başkan Esen, pandemi nedeniyle bu eğitim çalışmalarına ara verdiklerini söyledi. Başkan Esen “Konyaaltı Belediyesi olarak Antalya’da geri dönüşümün öncüsü olduk. Toplu işyerleri, muhtarlıklarımız ve nüfus yoğunluğu fazla olan sitelerde atık toplama yöntemleri hakkında eğitim seminerleri düzenledik. Bu eğitim çalışmalarımıza salgın hastalık döneminde ara verdik. Ancak Atık Yönetimi ve Sıfır Atık Projesi kapsamında sahada atık toplama çalışmalarımız aralıksız devam ediyor" diye konuştu.
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