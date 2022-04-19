Konyaaltı Çocuk Korosu müzikseverlerle buluşuyor

Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi Çok Sesli Çocuk Korosu, 20 Nisan Çarşamba günü Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde sahne alacak.

Konyaaltı Belediyesi, Çok Sesli Çocuk Korosu’nu 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri bünyesinde müzikseverlerle buluşturuyor. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek konserde, genç yetenekler sahne alacak.

Elvan Vural Akçalı’nın şefliğinde Çok Sesli Çocuk Korosu konserinde piyano ve düzenlemelerde Osman Gazi Akçalı, kemanda Ulviye Gül Tezcan, viyolonselde Ela Akçalı, flütte İrem Demirel sahnede olacak. Ücretsiz düzenlenecek konsere tüm vatandaşlar katılabilecek. Çok Sesli Çocuk Korosu’nun ‘Müzik Dolu Konyaaltı’ projesi çerçevesinde 2020 yılında kurulan Müzik Akademisi çatısı altında yer aldığını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen “Çocuklarımızın gurur gününde düzenleyeceğimiz konsere tüm müzikseverleri bekliyoruz. Uzun süren hazırlık sürecinde uzman kadromuz tarafından eğitim alan yetenekli gençlerimiz, hayal ettikleri müzik eğitimini koromuzda ücretsiz alıyor” dedi.