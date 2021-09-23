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Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol takımı, deplasmana çift antrenmanla hazırlanıyor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde ilk iki hafta aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Üniversitesi maçına günde çift idmanla hazırlanıyor.

ANTALYA 23.09.2021, 13:25
Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol takımı, deplasmana çift antrenmanla hazırlanıyor

Hentbol Kadınlar Süper Ligi’nde ilk iki hafta aldığı galibiyetlerle liderlik koltuğuna oturan Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, hafta sonu deplasmanda karşılaşacağı Anadolu Üniversitesi maçına günde çift idmanla hazırlanıyor.

Türkiye Hentbol Kadınlar Süper Ligi 3’üncü hafta karşılaşmasında Konyaaltı Belediyespor Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak. Ligin ilk iki maçını galip tamamlayarak liderlik koltuğuna oturan Mavi Kelebekler, galibiyet serisini üç maça çıkararak liderliğini sürdürmek istiyor. Mavi Kelebekler, maça günde çift antrenmanla hazırlanıyor.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, deplasmanda mücadele edecek olan Hentbol Takımı’na başarılar diledi. Esen, ilk iki maçında kendi evinde rakiplerine üstünlük sağlayan Mavi Kelebekler’in, deplasmanda da aynı başarıyı göstererek çıkışını sürdüreceğine inandığını belirtti.

“Takımdaki hava üst seviyede”

Kadın Hentbol Takımı Antrenörü Birol Ünsal ise ilk iki hafta alınan galibiyetlerin takımdaki havayı en üst seviyeye çıkardığını belirterek, “Antalya Anadolu Spor Kulübü maçında aldığımız farklı galibiyetle ikinci hafta sonunda lider duruma geldik. Taraftarlarımızın da desteğiyle evimizde başladığımız galibiyet serisini Anadolu Üniversitesi deplasmanında da devam ettirmek istiyoruz’’ dedi.

Anadolu Üniversitesi - Konyaaltı Belediyespor karşılaşması 26 Eylül Pazar günü Saat 15:00’te Eskişehir Porsuk Spor Salonu’nda oynayacak.

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