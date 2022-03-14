Konyaaltı Belediyesi’nin Hamsi ve Kuymak Şenliği’ne yoğun ilgi

Konyaaltı Belediyesi’nin bu yıl ilkini düzenlediği Hamsi ve Kuymak Şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Konyaaltı Belediyesi’nin Hayat Park’ta düzenlediği Hamsi ve Kuymak Şenliği yoğun ilgi gördü. Soğuk havaya aldırmayan vatandaşlar, şenliğin yapıldığı Hayat Park’a akın geldi. Antalya Karadenizliler Derneği ile Konyaaltı Belediyesi iş birliğinde düzenlenen etkinlikte sanatçı Onay Şahin ve Apolas Lermi söyledikleri şarkılar ile alanda bulunan vatandaşların keyifli vakit geçirmelerini sağladı. Vatandaşlar, Karadeniz şarkıları eşliğinde soğuk havaya aldırmadan horon oynadı.

“İyi ki Antalya’dasınız”

Etkinlikte kısa bir konuşma yapan Konyaaltı Belediyesi Semih Esen, şenliğe Karadenizlilerin heyecanını görmeye geldiğini söyledi. Hayat Park’ı Karadeniz’e benzeten Başkan Esen, “Karadenizliler toprak için değil, ağacın dalı için, doğa için kavga etmişlerdir. Sizi gidi sesini çıkarmadan doğayı koruyan insanlar, sizi tanıdığım günden beri çok seviyorum. Sizinle beraberken, Atatürk’ün gözünün nuru Topal Osman ile beraber gibiyiz, İpsiz Recep ile beraber gibiyiz. İyi ki geldiniz, iyi ki Antalya’dasınız. Neşenizi ve eğlencenizi hiç bozmayın. Çok güzel horon oynuyorsunuz, lütfen devam edin. Bugünün keyfini çıkarın ve her şey sizin için” dedi.

“Tam bir şenlik”

Etkinlikte yaklaşık 10 bin kişilik hamsi ve kuymak yapıldı. Ancak beklenenden daha fazla vatandaşın gelmesinden dolayı biten hamsi ve kuymağa takviye yapıldı. Çocuk yaşlı alanı dolduran vatandaşlar gönüllerince eğlenirken, vatandaşlar bu etkinliğin gelenekselleşmesini istedi. Etkinlik alanına aynı zamanda Karadeniz yöresinin yerel ürünlerinin standı da kuruldu. Şenlik için gelen vatandaşlar, stantlardan alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.