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Konyaaltı Belediyesi’nin ETÜT kayıtları başladı
HER YIL ORTAOKUL VE LİSE SON SINIF İLE YENİ MEZUN ÖĞRENCİLERİ, LİSELERE GEÇİŞ SİSTEMİ (LGS) VE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI SINAVI’NA (YKS) HAZIRLAYAN KONYAALTI BELEDİYESİ ETÜT MERKEZİ’NE YENİ DÖNEM KAYITLARI BAŞLADI.
ANTALYA 25.08.2020, 14:26
Her yıl ortaokul ve lise son sınıf ile yeni mezun öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) hazırlayan Konyaaltı Belediyesi ETÜT Merkezi’ne yeni dönem kayıtları başladı.
Konyaaltı Belediyesi, Konyaaltı Sanat Eğitim Merkezi (KONSEM) çatısı altında her yıl onlarca öğrenciye hizmet veriyor. Konyaaltı Belediyesi ETÜT Merkezi için yeni dönem kurs kayıtları başladı. 2020-2021 eğitim-öğretim yılında LGS ve YGS’ye girecek öğrenciler için KONSEM ETÜT Merkezi kayıtları Konyaaltı Belediyesi’nin resmi internet sayfasından, online olarak yapılabiliyor. Başvurular, 30 Ağustos Pazar gününe kadar devam edecek.
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