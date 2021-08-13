Konyaaltı Belediyesi’nden yayla yollarında bakım çalışması

Konyaaltı Belediyesi ekipleri, yaz aylarıyla birlikte yoğun kullanılan yayla yollarında çalışma yürütüyor.

Konyaaltı ilçesindeki 39 mahallenin muhtarıyla bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, muhtarların mahallelerine yönelik talep ve önerilerini dinledi. Kırsal mahallelerin muhtarları, yayla yollarında düzenlemeler istedi. Konyaaltı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yayla yollarında yoğun bir mesai harcamaya başladı. Üçoluk Mahallesi’ne bağlı Tuztaşı mevkiinde yağışlar nedeniyle kırılan bir büz, ekipler tarafından kısa sürede yenilendi. Üçoluk Mahallesi’nin imarlı yolları açılarak, mevcut yollar genişletildi.

“Talep karşılık buldu”

Konyaaltı’nın farklı yaylalarında çalışmalarını sürdüren ekipler, Geyikbayırı Mahallesi’ne bağlı Sinan Değirmeni bölgesinde de hummalı bir çalışma sürdürüyor. Ekipler, bozulan yollarda yama çalışması yaparken, mevcut yollarda genişletme çalışması gerçekleştiriyor. Geyikbayırı Mahalle Muhtarı Salih Teker de Konyaaltı Belediyesi’nin taleplerini kısa sürede karşıladığını belirterek, bölge halkı olarak çalışmalardan memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

“Mollayusuf’a yeni yol”

Konyaaltı Belediyesi, yaylalarda yaptıkları çalışmalar yanı sıra ilçe merkezinde de yeni yol açma çalışması gerçekleştiriyor. Ekipler, Mollayusuf Mahallesi’nde 1271 Sokak’ta yeni bir yolu ilçeye kazandırıyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yolu kısa sürede açarak, vatandaşın kullanımına sunacak.

“Hizmetler devam ediyor”

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, yaz aylarında hem şehir merkezi hem de kırsal bölgelerde yoğun bir hareketliliğin yaşandığını kaydetti. Başkan Esen, “Havaların ısınmasıyla birlikte yaylalarımıza taşınan vatandaşlarımıza hizmetlerimizi sürdürüyoruz. Yeni yollar açıyor ve mevcut yolları genişletiyoruz. Tatil için bölgemizde ağırladığımız yerli ve yabancı misafirlerimiz için de belediye ekiplerimiz yoğun bir mesai harcıyor. Vatandaşlarımızdan gelen talepleri kısa sürede karşılamaya çalışıyoruz” dedi.