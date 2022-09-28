Konyaaltı Belediyesi’nden personel maaş ve sosyal haklarına iyileştirme

Antalya Konyaaltı Belediyesi ile Güvenlik-İş Sendikası, ikinci dönem iş sözleşmesi protokolü imzalayarak, güvenlik personelinin maaşı ve sosyal haklarında yeniden iyileştirmeler yaptı

Konyaaltı Belediyesi ve Güvenlik-İş Sendikası arasında ikinci dönem iş sözleşmesi protokolü imzalandı. Protokole göre belediyede çalışan güvenlik personelinin ek yardımlar hariç en düşük yevmiyesi 250 TL olacak. Sözleşme bünyesinde güvenlik personelinin sosyal ve diğer haklarında yeni iyileştirmeler yapıldı. Güvenlik-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcı Ahmet Durucuk, Bölge Temsilcisi Recep Mutaf ve sendika üyelerinin katılımı ile gerçekleşen protokol, personel tarafından memnuniyet ile karşılandı. Sözleşme maddelerinde ibreyi her zaman emekçilere çevirdiklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Personelimizin, her daim iyi şartlarda çalışmasını istiyoruz. Bugün de yeni bir protokol imzalayarak çalışanlarımızın haklarında yeniden iyileştirmeler yaptık. Elimizden geldiğince ibreyi her zaman olduğu gibi emekçilerden yana çevirdik” dedi.