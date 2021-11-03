Konyaaltı Belediyesi’nden okullarda gıda denetimi

Konyaaltı Belediyesi, eğitim kurumlarındaki kantinlere yönelik gıda denetimi yaparak, öğrencilerin daha sağlıklı ve hijyenik bir ortamda beslenmelerini sağlıyor.

Konyaaltı Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı gıda tüketimini sağlamak amacıyla okullardaki kantin denetimlerine devam ediyor. Zabıta Müdürlüğü’ne bağlı gıda denetim ekiplerinin okullarda yaptığı çalışmalar sonrasında öğrenciler, hem daha sağlıklı hem de daha hijyenik bir ortamda beslenme olanağı buluyor. İlçede bulunan okul kantinlerinde yaptıkları denetimler sonucunda herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, denetimlerinin periyodik bir şekilde devam edeceğini belirtti.

“Önceliğimiz halk sağlığı”

Halk sağlığının her şeyden önce geldiğini vurgulayan Başkan Esen, “Yarınlarımızı emanet edeceğimiz öğrencilerimiz için gereken hassasiyeti göstermeye devam ediyoruz. Uygulama kapsamında temizlik ve hijyen başta olmak üzere; gıda maddelerinin son kullanım tarihleri, satılması yasak olan ürünlerin denetimi, iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı gibi denetimler, ekiplerimiz tarafından gerçekleştiriliyor. Denetimlerimiz en ince ayrıntısına kadar ve büyük bir hassasiyetle sürüyor. Halkımızın sağlığını tehlikeye atacak en küçük olumsuzluğu bile atlamayacağız” dedi.