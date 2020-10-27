Konyaaltı Belediyesi’nden Halk Eğitim Merkezi’ne tadilat desteği
KONYAALTI BELEDİYESİ, HALK EĞİTİM MERKEZİ’NİN İÇ VE DIŞ CEPHESİNİ ONARARAK, BİNADA BAŞTAN SONA YAPILMASI GEREKEN TADİLAT İŞLEMLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ.
Konyaaltı Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi’nin iç ve dış cephesini onararak, binada baştan sona yapılması gereken tadilat işlemlerini gerçekleştirdi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in eğitim kurumlarına yönelik desteği sürüyor. 2020-2021 eğitim-öğretim dönemi öncesinde Konyaaltı’ndaki okulların çevre düzenlemesini gerçekleştiren ve birçok okulda tadilat desteği sağlayan Konyaaltı Belediyesi, bu kez ilçedeki Halk Eğitim Merkezi’nin boya ve tadilat işlemini yaptı. Muhtarlık İşleri Müdürlüğü ekipleri, Halk Eğitim Merkezi’nin iç ve dış cephesini onardı. Ekipler binada 3 bin metrekarelik alanı komple boyadı. Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi’nde bir adet yeni teknik personel odası ve mutfak yapılırken, tuvaletlerin kullanım alanı genişletilerek su tesisatı yenilendi.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, destek isteyen kamu kurumlarına imkanlar dahilinde her türlü desteği sağlamaya çalıştıklarını söyledi. Başkan Esen, özellikle eğitim kurumlarının isteklerine önem verdiklerine dikkat çekerek, “Her eğitim döneminde okullarımızın bütün taleplerini karşılamaya çalışıyoruz. Çevre düzenlemesinden, boya ve tadilat işlerine kadar birçok alanla çalışmalar yaptık. Son olarak ekiplerimiz Konyaaltı Halk Eğitim Merkezi’nde önemli bir tadilat çalışması gerçekleştirdi. Eğitime olan katkımız devam edecek” dedi.
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