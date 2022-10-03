Konyaaltı Belediyesinden büyükbaş hayvanlara da ücretsiz aşı

Antalya Konyaaltı Belediyesi 2019 yılında başlattığı küçükbaş hayvanlara yönelik ücretsiz aşı ve ilaçlama hizmetine büyükbaş hayvanları da dahil ederek yine bu alanda bir ilke imza attı

Konyaaltı Belediyesi, yerelden kalkınma modeli ile ilçe sınırları içerisindeki hayvan üreticilerine ücretsiz aşı, ilaçlama ve mera ıslahı gibi destekleri vermeye devam ediyor. Özellikle yüksek kesimlerdeki hayvan üreticilerine yemlik, gölgelik ve hayvanların rahat su içebilmeleri için suluklar inşa eden Konyaaltı Belediyesi, yine hayvanların daha rahat beslenebilmeleri için meralara ot tohumu gerçekleştiriyor. İlaçlama makinesi ile hayvanları ve yaşam alanlarını zoonoz ve paraziter hastalıkların önlenmesi amacıyla ilaçlayan ekipler, vatandaşlardan gelen taleplere göre çalışmalarını sürdürüyor. Konyaaltı Belediyesi’nin 2019 yılında başlattığı ve küçükbaş hayvanları kapsayan ücretsiz aşı ile ilaçlama hizmetine, büyükbaş hayvanlar da dahil edildi. Vatandaşlardan gelen taleplere göre artık büyükbaş hayvanlara da ilaçlama yapılacağı bildirildi.

“Hayvan üreticileri memnun”

Harımyurt Yaylası’nda büyükbaş hayvan üreticiliği yapan ve Konyaaltı Belediyesi’nin verdiği ilaçlama desteğinden duyduğu memnuniyeti ifade eden üretici İrfan Dinçer, “Hayvanlarımızda oluşan, pire, kene gibi dış parazitler nedeniyle ilaçlama talebinde bulunduk. Belediyemiz de talebimize olumlu yanıt vererek gelip ilaçlama yaptı. Hayvanlarımızın yaşam alanlarında oluşan parazitler, onları rahatsız ettiği kadar zamanla bizim evlerimize, bizlere de ulaşıyor. Belediyemizden Allah razı olsun. Bu önemli hizmet için çok teşekkür ediyorum’’ dedi. Köylerde ve yaylalarda eskisi kadar üretici kalmadığına da değinen Dinçer, özellikle gençlerin hayvancılık ile uğraşmak istememesinden şikayet etti.

“Üretime desteğimiz sürecek”

Hayvan üreticilerinin oldukça yoğun olduğu yaylalarda çeşitli projelerle üreticileri desteklediklerini ifade eden Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Türkiye’de bir ilk olarak başlattıkları ücretsiz aşı ve ilaçlama hizmetlerine devam ettiklerini dile getirdi. Hayvan üreticilerinden gelen yoğun talep üzerine küçükbaşta olduğu gibi büyükbaş hayvanlara da ilaçlama yapmaya başladıklarını kaydeden Başkan Esen, küçükbaş hayvanlarda uyguladıkları ilaçlama sisteminin büyükbaşlarda da olumlu sonuçlar verdiğini belirtti. Üreticilerden gelen taleplere göre ilaçlama işlemini sürdüreceklerini söyleyen Esen, özellikle yüksek kesimlerde hayvancılıkla uğraşan vatandaşların yaşadıkları sıkıntılara, kendilerini ziyaret ederek yerinde çözüm ürettiklerini ifade etti. Başkan Esen, “Önceki yıllarda üreticilerimize yemlik, suluk, gölgelik ve meraların ekimi konusunda destek sağladık. Aynı dönemde başlattığımız ücretsiz aşı ve ilaçlamayla da hayvan üreticilerimizin yükünü hafiflettik. Üretime ve üreticiye desteğimiz her zaman devam edecek’’ şeklinde konuştu.