Konyaaltı Belediyesi’nde toplu sözleşmede ‘üniversite öğrencilerine destek’ çıktı

Konyaaltı Belediyesi’nde işçileri kapsayan toplu iş sözleşmesinde, çalışanların üniversitede okuyan öğrencileri için her ay ve karşılıksız 850 lira öğrenci başına destek kararı çıktı. Başkan Semih Esen, “Dünyayı güzelleştiren sermaye sahiplerinin sermayesi değil, emekçilerin emeğidir diyen, emeği kutsal gören, alın terini kutsal görenle iktidar olduğunda o zaman gözünüz aydın diyeceğiz” dedi.

Konyaaltı Belediyesi ve Belediye İş Sendikası arasında süren toplu iş sözleşmesi görüşmeleri tamamlandı. Sendika ile sürdürülen görüşmeler sonucunda, en düşük günlük yevmiye 250 lira olarak belirlendi. 2022-2024 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesi, Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen ve Belediye İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan arasında imzalandı. Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi önünde yüzlerce işçi tarafından davul zurnayla karşılanan Başkan Esen, işçilerle beraber öğle yemeği yedi.

Sözleşme töreninde işçilere seslenen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, işçileri yüksek enflasyona ezdirmek istemediklerini belirterek, “Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun bizlere hep hem toplantılarda hem de bireysel görüşmelerimizde tebliğ ettiği, talimat verdiği bir konu var; ‘Asla emekçilerin emeği konusunda haksızlık ve adaletsizlik yaratmayın. Elinizin müsaade ettiği ölçüde, kurumunuzun bütçesinin müsaade ettiği ölçüde, sorumlu olduğunuz, sizin birer evladınız olan işçilerinizi enflasyon ve hayat pahalılığı karşısında yalnız bırakmayın’ sözünü hiç unutmadık. Hep bu düşünceyle hareket ettik’’ dedi.

İmzaladıkları toplu iş sözleşmesiyle en düşük günlük yevmiyenin 250 TL’ye yükseldiğini ifade eden Başkan Esen, ‘’Bu ücret bana sorarsanız sizin ihtiyaçlarınızı tam olarak karşılamıyor. Sizin ihtiyaçlarınızı karşılaması için, yurt dışından emekli maaşı alıp da Türkiye’ye gelip, bu maaşı 18 ile çarparak harcayan amcaların aldığı kadar vermek lazım. ‘Türkiye’de her şey yolunda, sadece ücretlilerin sıkıntısı var’ diyen sayın bakan kadar maaş vermek lazım sizleri mutlu edebilmek için. Ama o da uzak değil. Önümüzdeki sene halkın iktidarı kurulduğunda, ‘her şey yolunda aslında, sadece ücretlilerin biraz sıkıntısı var diyenler gidecek. Dünyayı güzelleştiren sermaye sahiplerinin sermayesi değil, emekçilerin emeğidir diyen, emeği kutsal gören, alın terini kutsal gören kişiler gelecek. O zaman, gözünüz aydın diyeceğiz size’’ dedi.

İşçiler sözleşmeden memnun

Yeni toplu sözleşmede yeni maddeler oluşturduklarını anlatan Esen, şöyle devam etti: “İş kodu ile fiilen, yapılan işi, yapan kişiyle buluşturduk. Bu neyi sağladı? Ağır iş tazminatı, koku tazminatı, mali risk tazminatı, özel ihtisas tazminatı gibi tazminatları sizin ücretinize eklememizi sağladı. Bununla şuna ulaşmaya çalıştık, 45-50 derecede asfalt dökenle, binada klimanın altında çalışan aynı parayı alsın istemedik. Dışarıda çalışan daha fazla para kazansın istedik”

Konyaaltı’na hizmet için buradayız

Birinci sorumluluğunun Konyaaltı halkına, 200 bin insana hizmet etmek olduğunu söyleyen Başkan Esen, ‘’Bu hizmetlerin bir kısmı yatırımlarımız aracılığı ile olur. Bir kısmı da sizlerin yürüttüğü, emeğinizle, alın terinizle yürüttüğünüz hizmetin kalitesi sayesinde olur. Dolayısıyla bunu hiç unutmayacağız. Hizmetin sorumlusu sadece ben değilim. Sizler de sorumlusunuz. 200 bin insan şu anda burada olan bin kişiden hizmet bekliyor” diye konuştu.

Ailelerin eğitim yükü hafifledi

Yeni toplu sözleşmeden önce bazı yardımların çok düşük düzeyde olduğunu ve birinci adım olarak bu konuyu ele aldıklarını belirten Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Mesela evlenme yardımında yüzde 400 artış yaptık. Ölüm yardımı ve öğrenci yardımlarıyla ilgili de bir takım düzenlemeler yaptık. Sonraki sözleşmede ya da daha öncesinde bir ek sözleşme ile sizlere bir müjdem daha olacak. Kadınlarımızın iş hayatına girmesi, eğitim ve mesleki durumlarına göre bir işte çalışması çocuklarına bağlı. Bu yüzden, kreş çağındaki çocuklarınız için de inşallah öbür sözleşme döneminde ya da olursa daha önce, belediye kreşlerimizin ücretinin yarısı kadar her ay kreşlere giden çocuklar için de bir yardım yapacağız. Üniversite öğrencilerinin durumu şu an çok acil olduğu için, üniversitede çocuğu okuyan kardeşlerimize, işçilerimize her ay 850 lira ekstra ödeme yapılacak” dedi.

Belediye İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan da işçilerin menfaatini düşünerek hareket ettiklerini belirtti. Mercan, “Değerli emekçi arkadaşlar, ülkemizde bu süreçte fahiş fiyatlar ve enflasyon afaki artmışken sizleri çok büyük geçim sıkıntısı çektiğinizi çok iyi biliyoruz. Bu bilinçle bu toplu sözleşme, sizlerin menfaatine olacak şekilde hem belediye hem de sendika yetkilileri tarafından imkanlar zorlanarak bir noktaya getirilmiştir. Özellikle üniversitede okuyan her bir çocuk için aylık 850 TL ek ödeme kararı ve işçisini enflasyona ezdirmemek için bizlerin de taleplerini dikkate alan Belediye Başkanımız Semih Esen’e teşekkür etmek istiyorum. Toplu iş sözleşmemiz hayırlı uğurlu olsun” dedi.