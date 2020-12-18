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Konyaaltı Belediyesinde asgari ücret 3 bin 200 lira oldu

Konyaaltı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, atılan imzalar ile birlikte Konyaaltı Belediyesi’nde asgari ücretin 3 bin 200 liraya yükseldiğini bildirdi.

ANTALYA 18.12.2020, 13:33
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Konyaaltı Belediyesinde asgari ücret 3 bin 200 lira oldu

Konyaaltı Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı. Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, atılan imzalar ile birlikte Konyaaltı Belediyesi’nde asgari ücretin 3 bin 200 liraya yükseldiğini bildirdi.

Taşeron firmalardan Konyaaltı Belediyesi’ne 696 sayılı Kanun Hükmündeki Kararname ile şirket işçisi olarak geçirilen belediye personellerinin maaş zammı görüşmeleri imzaların atılmasıyla sona erdi. 2 yıl süre ile geçerli olacak yeni sözleşmenin imzaları Konyaaltı Belediyesi’nde törenle atıldı. İmza törenine Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Belediye-İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan, Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan, Belediye İş Sendikası Örgütlenmeden Sorumlu Mustafa Düzenli ve ilgili birim müdürü katıldı.

Asgari ücret 3 bin 200 TL oldu

İmza töreninde konuşan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Belediye İş Sendikası’nın yöneticileriyle bir süredir devam eden toplu iş sözleşmesi görüşmelerini güzel sonlandırdıklarını söyledi. İki tarafın da memnun olduğu sözleşmeye imza attıklarını belirten Esen, “Sendikacı arkadaşlarımız, işçi kardeşlerimizin haklarını sonuna kadar savundu, biz de yönetim olarak emekçilerimizin yanında durduk. Sosyal demokrat belediyecilik sadece halka hizmet anlamında değil aynı zamanda emekçilerin hakkını vermek, emekçinin hak ettiği düzgün koşulları sağlamak demektir. Zaten yaklaşımımız, bakışımız da bu olunca sendikacı arkadaşlarımızla orta yolu bulmamız çok kolay oldu. Çalışanlarımız için imkanlarımız ölçüsünde maksimum düzeyde iyileştirme yaptık. Bu gün itibariyle bir çocuk sahibi evli bir belediye şirket çalışanımız 3 bin 200 liranın üzerinde bir ücret alacak. Bu imzayla beraber Konyaaltı Belediyesi’nde asgari ücret 3 bin 200 lira olmuş oldu. Tüm çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Dünyayı güzelleştiren sermaye sahiplerinin sermayesi değil, emekçilerimizin emeğidir. Yaşasınlar, var olsunlar, emekçilerimizin daha güzel günlerde daha iyi koşullarda yaşamalarını diliyoruz” dedi.

Antalya’daki en iyi sözleşmeyi yaptık

Belediye İş Sendikası Antalya Şube Başkanı Mehmet Mercan ise sözleşmeden memnun olduklarını aktardı. Mercan, “Antalya’da ücret artışı anlamında en iyi toplu iş sözleşmesini Konyaaltı Belediyesi ile yaptık. Sözleşme esaslarına göre ilk yıl yüzde 17, ikinci yıl ise yüzde 14 olmak üzere iki yılda toplam yüzde 31 ücret artışı yapıldı. Aynı zamanda yemek ücretleri yüzde 100, ikramiye ise yüzde 50 oranında artırıldı. Sosyal haklarda ise yüzde 20 ile 40 arasında artış yapıldı. Bu toplu iş sözleşmesinin işçi arkadaşlarımız başta olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. İleriki süreçte diliyorum ki çok daha güzel sözleşmelere imza atabiliriz. Tüm taraflara hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
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