Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi seçmeleri tamamlandı

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in ‘Müzik Dolu Konyaaltı’ projesi kapsamında başlattığı Müzik Akademisi seçmeleri tamamlandı. 434 kişinin katıldığı seçmelerden 90 öğrenci başarıyla geçerek akademide eğitim almaya hak kazandı.

“Çok Sesli Çocuk ve Gençlik Korosu, Özel Yetenek Müzik Sınavına Hazırlık ve Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası” alanlarında müzik eğitimi almak isteyen gençler, Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nde yapılan seçmelerde ter döktü. Buket Güzel’in koordinatörlüğünde Murat Togay, Metin Yıkmaz, Venüs Kovancısoy, Melis Atasoy, Utku Kapcı, Duygu Dikmen ve Işınsu Ermiş’ten oluşan jüri, seçmelere katılan 434 öğrenciyi tek tek mülakata aldı. Sağlık kontrolü sonrası salona alınan öğrenciler zorlu bir mülakattan geçti. 8 gün süren seçmelerin ardından 90 öğrenci, Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’nde başvuru yaptıkları alanda eğitim almaya hak kazandı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, göreve geldiği ilk aylarda kurdukları ‘Oda Orkestrası’ ile Konyaaltı’nda çok sesli müziğe geçtiklerini söyledi. Ardından Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi’ni kurduklarını ve bu proje için Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan (BAKA) hibe aldıklarını kaydeden Esen, “Uzman kadromuz ile yetenekli gençlerimiz hayal ettikleri müzik eğitimini ücretsiz alıyor. En büyük hayallerimden biri dünyaya mal olmuş sanatçılar yetiştirmek. Ben ve hocalarımız bunun mümkün olabileceğine inandık. Bunun gerçek olması için de gayret gösteriyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyor, seçmeleri başarıyla geçen öğrencilerimizi de tebrik ediyorum” dedi.