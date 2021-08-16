Konyaaltı Belediyesi Müzik Akademisi genç yetenekler arıyor

Konyaaltı Belediyesi’nin genç yetenekler yetiştirdiği Müzik Akademisi’ne sınav başvuruları başladı.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen’in ’Müzik Dolu Konyaaltı’ projesi kapsamında, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı’ndan (BAKA) hibe almaya hak kazanarak kurulan Müzik Akademisi’nin yeni dönemi için sınav başvuruları başladı. Konyaaltı Belediyesi Oda Orkestrası, çok sesli çocuk korosu, müzik yetenek sınavları ve enstrüman eğitimleri alanında genç ve yetenekli öğrencilerin yetiştirileceği Müzik Akademisi’nin sınav başvurusu 23 Ağustos’ta sona erecek.

"Aranan şartlar"

Oda Orkestrasında yapılacak başvurularda 10-25 yaş aralığında olma şartı, belirli düzeyde nota bilgisi ve enstrüman çalabilmeleri isteniyor. Sınava katılacak adaylar çalacağı enstrümanları ile bir eser veya etüt hazırlayabilir. Çok sesli çocuk korosu başvurularında ise 8-12 yaş aralığında olma şartı ile adaylar seslendirecekleri bir şarkı ile sınava katılabilecek. Müzik yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyenler ise devlet konservatuvar sınavları için 2, 3, 4, 5 ve 6’ncı sınıf öğrencisi, güzel sanatlar lisesi sınavları için 8’inci sınıf öğrencisi ve eğitim fakülte sınavları için 12’nci sınıf öğrencisi olma şartı aranıyor. Bireysel enstrüman eğitimi almak için öğrencinin herhangi bir enstrüman çalmayı bilmesi gerekmiyor. Sınavı kazanmış öğrencilerin enstrüman seçimleri fiziksel özelliklerine bakıldıktan sonra akademi öğretmenleri tarafından belirlenecek. Ayrıca seçmelere katılacak adaylar istediği takdirde enstrümanı ile hazırladığı bir eseri sınavda çalabilir. Ancak bu durum sınavda çaldığı enstrümanın eğitimini alacağı anlamına gelmeyecek.

"Genç yetenekler"

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Müzik Akademisi’nin kurulduğu günden bugüne çok yoğun ilgi gördüğünü söyledi. Müzik Akademisi’nde genç ve yetenekli öğrenciler yetiştirdiklerini belirten Esen, akademinin meyvelerini geçen yıldan beri topladıklarını aktardı. Buradan yetişen öğrencilerin önemli bir bölümünün istedikleri okullara yerleştiğini açıklayan Başkan Esen, yurt dışındaki önemli sertifika merkezlerinin Müzik Akademisi’ni kabul ettiğini dile getirdi. Esen, “Müzik Akademisi’nden Türkiye ve dünya çapında genç yetenekler çıkarmak istiyoruz" dedi.