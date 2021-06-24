Konyaaltı Belediyesi Kütüphanesi kapılarını yeniden açtı

Pandemi tedbirleri kapsamında bir süredir kapalı olan Konyaaltı Belediye Kütüphanesi, 20 bin kitap arşiviyle kapılarını yeniden kitapseverlere açtı.

Konyaaltı Sosyal Hizmetler Merkezi (KOSHİM) bünyesindeki Konyaaltı Belediye Kütüphanesi, yaklaşık 20 bin kitap arşiviyle vatandaşlara hizmet veriyor. Pandemi döneminde bir süre kapalı kalan kütüphane, normalleşme dönemiyle birlikte yeniden hizmet vermeye başladı.

Covid-19 tedbirlerinin uygulandığı kütüphaneden faydalanmak isteyen vatandaşların HES kodu sorgulaması yapılarak ve ateşleri ölçülerek kütüphaneye girişleri sağlanıyor. Kütüphanenin oturma düzeni de sosyal mesafe kuralına uygun hale getirildi. Dünya ve Türk klasiklerinin yanı sıra, tarih, psikoloji, ekonomi, siyaset, din ve çeşitli araştırma konularında zengin kitap arşiviyle hizmet veren kütüphaneden tüm vatandaşlar faydalanabiliyor. Kütüphaneden, 20 gün içerisinde geri iade etme süresi şartıyla ücretsiz kitap alınabiliyor. Ayrıca kitap okumak ve ders çalışmak isteyen öğrenciler de Konyaaltı Belediye Kütüphanesi’ni tercih ediyor.

24 saat açık

Kütüphane kültürüne ve okuma alışkanlığına büyük önem verdiğini açıklayan Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “Kütüphanemiz, her zaman öğrenci ve yurttaşlarımızın hizmetinde olacak. Pandemi nedeniyle bir süre kapalı kalması bizleri de üzdü. Ama şimdi tekrar yurttaşlarımızın kullanımına açabildiğimiz için mutluyum. Gelecek yıllarda Konyaaltı’na çok özel bir kütüphane kazandırmak gibi önemli bir projemiz var. Bu konuda çalışmalarımız sürüyor. 24 saat yaşayan anıt gibi bir kütüphane olacak” dedi.