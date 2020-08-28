Konyaaltı Belediyesi Kreşi’nde ‘Zafer Bayramı’ coşkusu
KONYAALTI BELEDİYESİ GÜRSU KREŞ VE GÜNDÜZ BAKIMEVİ’NİN MİNİK ÖĞRENCİLERİ, 30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI’NI COŞKUYLA KUTLADI.
Konyaaltı Belediyesi Gürsu Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutladı.
Konyaaltı Belediyesi Gürsu Kreş ve Gündüz Bakımevi’nin minik öğrencileri, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk önderliğindeki Türk ordusunun, işgalci Yunan kuvvetlerine karşı büyük bir zafer elde ettiği Büyük Taarruz’un 98’inci yıldönümü ve 30 Ağustos Zafer Bayramı’nı coşkuyla kutlandı.
Minik öğrenciler, hazırladıkları şiirleri büyük bir heyecanla okudu. Şiirlerin ardından yine minik öğrencilerden oluşan koro, ellerindeki Türk bayrakları ile 10. Yıl Marşı başta olmak üzere birçok marşı seslendirdi. Minik öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk’e olan sevgilerini özenle hazırladıkları gösterilerle sundu.
Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, “30 Ağustos Zafer Bayramı, Türk milleti için çok önemli milli bir bayram. Bu bayramı çocuklarımızla birlikte büyük bir coşkuyla kutluyoruz. Çocuklarımızın, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve vatanını seven bireyler olarak yetişmeleri bizim için çok önemli” diye konuştu.
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