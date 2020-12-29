Konyaaltı Belediyesi, 2020’de 45 bin metrekare yeşil alan açtı

Konyaaltı Belediyesi, 2020 yılı içinde 45 bin metrekare yeni park ve yeşil alanı bölge halkının kullanımına açtı.

Pandeminin sebep olduğu tüm zorluklara rağmen hem sosyal belediyeciliğin tüm gereklerini en üst seviyede yerine getiren Konyaaltı Belediyesi, temel belediye çalışmalarını da hız kesmeden sürdürüyor. Konyaaltı Belediyesi, nüfusuna oranla kişi başına düşen 10 metrekarenin üzerinde yeşil alan miktarıyla Antalya’yla birlikte Türkiye’de örnek gösteriliyor. Kişi başına düşen yeşil alan miktarını 2020’de daha da geliştirdiklerini dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, sadece bu yıl içinde 45 bin metrekare yeni park ve yeşil alanı halkın kullanımına açtıklarını söyledi.

Bitkileri belediye yetiştirdi

“2020 yılının arifesini yaşadığımız bu günlerde geriye baktığımda birçok zorlukla mücadele ettiğimizi görüyorum” diye konuşan Başkan Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi olarak tüm bu zorluklara rağmen ilçe halkına en iyi hizmeti vermeye çalıştıklarını söyledi. 2020 yılında sosyal belediyeciliğin yanında temel belediyecilik hizmetlerini de aksatmadan tüm hızıyla sürdürdüklerini ifade eden Başkan Esen, bunun en güzel örneğinin de halkın hizmetine sundukları yeni yeşil alanlar olduğunu kaydetti. Park Bahçeler Müdürlüğü’nün büyük bir özveriyle çalıştığını ve bunun neticesinde 45 bin metrekare yeni yeşil alanı ilçeye kazandırdıklarını dile getiren Semih Esen, belediyenin ürettiği çeşitli bitki türlerini de bu yeni yeşil alanlarda kullandıklarını söyledi.

260 bin bitki kullanıldı

Başkan Esen, “Belediyemiz fidanlığında kendi imkanlarımızla ürettiğimiz 260 bin ağaç, ağaççık, çalı, yer örtücü ve mevsimlik bitkiyi bu yıl hizmete açtığımız 45 bin metrekare yeni park yeşil alanlarda kullandık” dedi. Konyaaltı Belediyesi olarak bu tür çalışmalarla bölge halkının yanında olduklarını kaydeden Esen, 2020 yılının umutla gelen yeni bir yılı müjdelediğini de sözlerine ekledi.