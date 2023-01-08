Konyaaltı Avrupa’da ilk rauntta berabere kaldı

Konyaaltı Belediye SK, EHF Kadınlar Avrupa kupası son 16 turu ilk maçında evinde SL Benfica ile karşılaştı.

Antalya’nın Avrupa kupalarındaki tek temsilcisi Konyaaltı Belediye SK, EHF Kadınlar Avrupa kupası son 16 turu ilk maçında Portekiz temsilcisi SL Benfica ile karşılaştı. Taraftarının müthiş desteğiyle maça hızlı başlayan mavi kelebekler, peş peşe bulduğu gollerle ilk yarı sonuna kadar maçı önde götürdü. Soyunma odasına 17-15 önde giren Konyaaltı, ikinci yarıya da Antalyalı hentbolseverlerin yoğun desteği ile başladı.

Tur umutlarını Portekiz’de oynanacak ikinci maça bıraktı

İkinci yarıda da iyi oyununu sürdürerek rakibinin rahat oyun kurmasına izin vermeyen mavi kelebekler, zaman zaman yapılan bireysel hatalar yüzünden sayı farkını istediği kadar açamadı. Maçın son dakikalarında yine 2 farklı üstünlük kuran Konyaaltı, bu skoru da koruyamadı ve sahadan 35-35 skorla beraberlikle ayrılarak tur umutlarını Portekiz’de oynanacak ikinci maça bıraktı. Karşılaşmayı Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç ile birlikte izleyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, istedikleri galibiyeti kıl payı kaçırsalar da Portekiz’de çeyrek finale kalan tarafın kendileri olacağına inandığını söyledi. Antalyalı hentbolseverlerin takımlarına verdiği destekten duyduğu memnuniyeti de ifade eden Başkan Esen, “Maça gelen bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum’ şeklinde konuştu.