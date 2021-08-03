Konyaaltı Açık Hava Ağustos’ta dopdolu

Normalleşme süreci ile birlikte konser ve oyunlar sanatseverlerle buluşmaya başladı. Geçen ay çok sayıda etkinliğe ev sahipliği yapan Antalya Konyaaltı Açık Hava Tiyatrosu, Ağustos’ta da sanatın merkezi olacak. 9 Ağustos’ta Fatih Erkoç-Kerem Görsev konseri, 12 Ağustos’ta Binnur Kaya, Güven Kıraç, Levent Ülgen, Tilbe Saran’ın rol aldığı ‘Vahşet Tanrısı’ oyunu, 19 Ağustos’ta Cem Adrian konseri ve 24 Ağustos’ta Reha Özcan’ın tek kişilik oyunu ‘Bir Garip Orhan Veli’ sanatseverlerle buluşacak. Seyircilerin maske-mesafe-hijyen kurallarına göre alındığı etkinliler saat:21.00’de başlayacak.