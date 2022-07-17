Konuksever yaşlı evi açılıyor

Muratpaşa Belediyesi, Türkiye’de bir model olarak geliştirdiği yaşlı evlerinin 5’incisini Konuksever Mahallesi’nde açıyor. Açılış, 26 Temmuz Salı günü saat 18.30’da gerçekleşecek.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) rakamlarına göre 521 bin 183 nüfusa sahip Muratpaşa’da nüfusun yüzde 10.4’ünü 65 yaş ve üzeri oluşturuyor. Muratpaşa’da kıdemli kent sakinleri, 54 bin 209’a ulaşan nüfuslarıyla Antalya’nın birçok ilçesinden daha kalabalık bir grubu oluştururken belediyenin bu yaş gruplarına yönelik çalışmaları 2014’te başladı.

1 Ekim 2014 Dünya Yaşlılar Günü’nde Falez 2 Park’ta, ilk yaşlı evi açıldı. Bunu sırasıyla Fener, Soğuksu, Kızılsaray mahallelerindeki yaşlı evleri izledi. Sosyal hizmet uzmanları ve gerontologların görev aldığı merkezler, üyelik sistemiyle hizmet veriyor.

Muratpaşa Belediyesi’nin bir model olarak geliştirdiği yaşlı evlerinin 5’incisi şimdi Konuksever Mahallesi’nde açılıyor. Konuksever Yaşlı Evi, 26 Temmuz Salı, saat 18.30’da törenle açılacak.