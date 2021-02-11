Kontrolsüz kavşağa sinyalizasyon sistemi

D 400 Karayolu Kumluca-Finike arasındaki Obalar kavşağına sinyalizasyon sistemi kuruluyor

Sık aralıklarla kazaların yaşandığı Kumluca İlçesi Göksu Mahalle sınırları içinde bulunan kontrolsüz Obalar Kavşağında, Kaymakam Uğur kolsuz Başkanlığındaki İlçe Trafik Komisyonu kazların en az asgariye indirilmesi ve can kayıplarının önlenmesi için sinyalizasyon sistemi yapılmasına karar verdi. Bu karar karayolları Bölge Müdürlüğüne iletildi.

Karayolları Ekipleri bugün Kumluca İlçesi Göksu Mahallesi Obalar Kavşağına gelerek çalışma başlattı. Yapılan sinyalizasyon çalışmalarından sonra hizmete girecek olan ışıklandırma sistemi sayesinde kavşakta can ve mal kaybı yaşanacak kazların önüne geçileceği bekleniyor.