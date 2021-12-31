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Kontrolörlere vektörle mücadele eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede vektörle mücadele eden kontrolörlere yönelik eğitim düzenledi. Prof. Dr. Hüseyin Çetin, vektörel mücadele ile ilgili Türkiye’de birçok belediyeye danışmanlık yaptığını belirterek, “Bu belediyeler içerisinde haşereyle mücadele konusunda en köklü ekip Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin” dedi.

ANTALYA 31.12.2021, 13:47
Kontrolörlere vektörle mücadele eğitimi

Antalya Büyükşehir Belediyesi 19 ilçede vektörle mücadele eden kontrolörlere yönelik eğitim düzenledi. Prof. Dr. Hüseyin Çetin, vektörel mücadele ile ilgili Türkiye’de birçok belediyeye danışmanlık yaptığını belirterek, “Bu belediyeler içerisinde haşereyle mücadele konusunda en köklü ekip Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Akdeniz Üniversitesi arasında imzalanan protokol çerçevesinde vektör kontrol hizmeti kapsamında görev yapan kontrolör kadrosundaki personele yönelik eğitim düzenlendi. Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Ekoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Çetin’in verdiği eğitimde, 19 ilçede kontrollük yapan 72 kişiye, “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde vektörlerin larva ve erginleri ile mücadele yöntemleri, güncel teknolojik yenilikler ve oluşan uygulama yöntemleri ile biyosidal ürünler hakkında bilgi aktarıldı.

“En köklü ekip Antalya’da”

Prof. Dr. Hüseyin Çetin, kaynakta vektör sorunlarının çözüme kavuşturularak daha az biyosidal ürün kullanımı sonucu kimyasal anlamda çevre kirliliğinin azaltılmasının önemine değindi. Türkiye’de birçok belediyeye ve kuruma danışmanlık hizmeti verdiğini ifade eden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, “Ben çok sayıda belediye ile birlikte çalışıyorum. Bu belediyeler içerisinde haşere mücadele konusunda en köklü ekip Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin. 20 yıldan fazla tecrübeye sahip arkadaşımız var. Ekip sorumlularının çoğunun 10-15 yıl tecrübesi var ve yaptıkları işte çok belediyeye örnek olacak şekilde hareket ediyorlar” dedi.

“Diğer belediyeler sizden öğreniyor”

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı ihaleleri, ilaçlama hizmetini birçok belediyenin örnek aldığını kaydeden Prof. Dr. Çetin, “Zaman zaman diğer belediyelerden arkadaşları sizlerin yanına gönderiyoruz. Sahada sizinle beraber çalışıyorlar, kendi illerinde bu işi nasıl daha iyi yapacaklarını sizden öğreniyorlar. Sizler şu andaki bilgilerinizi daha iyiye taşımak zorundasınız. Çünkü dünya değişiyor. Asya kaplan sivrisineği diye bir şey duymuş muydunuz? Bu sivrisinek türü 3-5 yıl öncesine kadar yoktu. Şimdi İzmir’de, Kocaeli’nde, Bursa’da ve Karadeniz Bölgesi’nde görülüyor. Akdeniz’e doğru yayılmaya devam ediyor. Yakın zamanda bu sineğin Antalya’da görüldüğünde sizin ne yapmanız gerektiğini bilmeniz gerekiyor” diye konuştu.

“Yakarca mücadelesinde Antalya başarısı”

Kum sineği diğer adıyla yakarcanın larvasını doğada bulmak zor olduğu için mücadelesinin de güç olduğunu belirten Prof. Dr. Çetin, “Yakarca şark çıbanı denen bir hastalık taşıyor. Türkiye’nin yakarca ile mücadelede en başarılı illerinden biri Antalya. Vakaların sayıları sıfıra yakın. Yılda 10-15 vakayı geçmiyor. Gidin Diyarbakır’a , Adana’ya, Güneydoğu illerine, bu sayı 500’leri bulabiliyor. 2 buçuk milyon nüfusu olan, yılda 15-20 milyon turistin geldiği nüfus yoğunluğu olan bir ilde, haşerelerle mücadele ederek hastalıkların ortaya çıkmasını engelliyoruz. Başarılı mıyız? Evet. Ancak daha başarılı nasıl oluruz noktasında çalışmamız gerekiyor” şeklinde konuştu.

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