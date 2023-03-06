Kontrolden çıkan otomobil trafik levhasına çarptı

Antalya’nın Gazipaşa ilçesinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil trafik levhasına çarptı. Hurdaya dönen araçta maddi hasar oluştu.

Kaza, saat 19.30 sıralarında D-400 Karayolu Zeytinada Mevkii’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet İ. ‘nin seyir halindeyken kontrolünü kaybettiği 33 ANP 605 plakalı araç ‘Karayoları İşaretleme Levhası’na çarptı. Çarpmanın etkisiyle hurdaya dönen araçta maddi hasar oluştu. Otomobil sürücüsü Ahmet İ. ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.