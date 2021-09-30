banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Yargıtay'dan emsal karar: Kiracı ölünce...
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Ünlü ekonomist: Bitcoin'in temel değeri sıfır!
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Meteoroloji'den Doğu ve Batı Karadeniz için 'sel' uyarısı
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!
Cüneyt Çakır'a büyük tepki!

Kontrol noktasında durdurulan araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı

Antalya’da Jandarma ekipleri, rutin yol kontrol noktasında durdukları araçta yaptıkları aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

ANTALYA 30.09.2021, 09:49
Kontrol noktasında durdurulan araçtan çok sayıda uyuşturucu madde çıktı

Antalya’da Jandarma ekipleri, rutin yol kontrol noktasında durdukları araçta yaptıkları aramada çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirdi. Olay ile ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı.

Antalya İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ve Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Isparta - Antalya Karayolu Topallı Müşterek yol kontrol noktasında 29 Eylül Çarşamba günü icra edilen uygulamada, M.A. isimli şüphelinin kullanmakta olduğu araçta yapılan aramada, sigara paketi içinde ayrı ayrı sarılmış vaziyette 43.5 gram, 42.7 gram, 74.5 gram, esrar maddesi, 199.7 gram kubar esrar, 8.3 gram Metanfetamin, 4 adet Extacy hap ve kullanım aparatları ele geçirildi.

Olayla ilgili adli işlemler başlatılarak şüpheli M.A. gözaltına alındı.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 7 16
2. Trabzonspor 7 15
3. Altay 7 15
4. Beşiktaş 7 14
5. Hatayspor 7 13
6. Konyaspor 7 13
7. Alanyaspor 7 13
8. Kayserispor 7 11
9. Karagümrük 7 11
10. Galatasaray 7 11
11. Sivasspor 7 9
12. Adana Demirspor 7 9
13. Antalyaspor 7 8
14. Gaziantep FK 7 8
15. Başakşehir 7 6
16. Kasımpaşa 7 6
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 7 6
18. Göztepe 7 5
19. Giresunspor 7 2
20. Rizespor 7 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 7 19
2. Ankaragücü 7 15
3. Erzurumspor 7 15
4. Eyüpspor 7 13
5. Bandırmaspor 7 12
6. Tuzlaspor 6 11
7. Samsunspor 6 10
8. Kocaelispor 6 10
9. Manisa FK 7 9
10. Menemenspor 7 8
11. Gençlerbirliği 7 8
12. Boluspor 6 7
13. İstanbulspor 6 7
14. Altınordu 7 7
15. Adanaspor 7 6
16. Denizlispor 7 6
17. Balıkesirspor 6 6
18. Bursaspor 7 5
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Liverpool 6 14
2. Man City 6 13
3. Chelsea 6 13
4. M. United 6 13
5. Everton 6 13
6. Brighton 6 13
7. West Ham 6 11
8. Aston Villa 6 10
9. Brentford 6 9
10. Arsenal 6 9
11. Tottenham 6 9
12. Watford 6 7
13. Leicester City 6 7
14. Wolverhampton 6 6
15. Crystal Palace 6 6
16. Southampton 6 4
17. Newcastle 6 3
18. Leeds United 6 3
19. Burnley 6 2
20. Norwich City 6 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 7 17
2. Real Sociedad 7 16
3. Sevilla 6 14
4. Atletico Madrid 7 14
5. Rayo Vallecano 7 13
6. Barcelona 6 12
7. Real Betis 7 12
8. Valencia 7 11
9. Osasuna 7 11
10. Athletic Bilbao 7 10
11. Villarreal 6 8
12. Mallorca 7 8
13. Celta de Vigo 7 7
14. Espanyol 7 6
15. Cádiz 7 6
16. Elche 7 6
17. Levante 7 4
18. Granada 7 3
19. Deportivo Alaves 6 3
20. Getafe 7 0