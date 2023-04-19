Konsolos Tscherner’den Başkan Yücel’e ziyaret

Yeni göreve başlayan Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Martin Tscherner, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret etti. Ziyarette iki ülke arasındaki tarihi, kültürel ve ekonomik ilişkiler görüşüldü.

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, geçtiğimiz aylarda göreve başlayan Almanya Federal Cumhuriyeti Antalya Konsolosu Martin Tscherner’i ağırladı. Başkan Yücel ve Konsolos Martin Tscherner iki ülke arasındaki kültürel, tarihi ve ekonomik ilişkiler üzerine bir görüşme gerçekleştirdiler. Bir dünya kenti olan Alanya’da çok fazla Alman yerleşik yabancının yaşadığının altını çizen Konsolos Tscherner yerleşik yabancıların istek ve talepleri hakkında da Başkan Yücel’le fikir alışverişinde bulundu.

Konsolos Tscherner’i tebrik eden Başkan Yücel, “Sayın Konsolosa yeni görevinde başarılar diliyorum. Almanya halkı ile Alanya halkı her zaman çok yakın bağları olan iki millet olmuştur. Huzur ve güvenin şehri Alanya’mızda yıllardır pek çok Alman dostumuz hem yaşıyor hem de on binlerce Alman vatandaşı ilçemizde tatil yapıyor. Bu bizleri ziyaret eden Sayın Konsolos Martin Tscherner’e teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yücel Konsolos Tscherner’e özel bir Alanya tablosu hediye etti.