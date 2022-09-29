Konaklı-Payallar-Türkler Sahil Düzenleme Projesi başladı

Konaklı-Payallar-Türkler Sahil Düzenleme Projesi çalışmalarını inceleyen Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, “Batı sahil bandını dinlenme, yürüyüş ve bisiklet yolu çalışmalarımızla baştan sona yenileyip halkımızın kullanımına sunacağız” dedi.

Alanya Belediyesi’nin, hayata geçirdiği Sahil Bandı Düzenleme Projesi ile ilçenin sahillerini yeniden düzenleyerek sahil ve denizi vatandaşın kullanımına açıyor. Üretken belediyecilik anlayışı ile vizyon dolu yatırımlarını bir bir gerçekleştiren Alanya Belediyesi, daha önce Kargıcak-Alanya merkez arasında hayata geçirdiği Sahil Bandı Düzenleme Projesi’nin batı etabı için de kazmayı vurdu. Bölgede devam eden çalışmaları Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Fevzi Alaaddinoğlu ve birim amirleri ile birlikte inceleye Başkan Yücel, “Batı bölgemizin de sahil bandını tıpkı doğuda olduğu gibi baştan sona yenileyeceğiz” dedi.

"Cazibe merkezi olacak"

Yürüyüş yollarından bisiklet yollarına, büfe ve ticari alanlardan mesire alanlarına kadar pek çok hizmeti barındıracak projeyi kısa sürede tamamlanmayı hedeflediklerini belirten Başkan Yücel, “Bu bölgede Konaklı’dan Payallar ve Türkler’e kadar sahil düzenleme çalışmamızı başlattık. Bisiklet ve yürüyüş yolları, sosyal donatı alanları hem de halk plajlarının düzenlemesiyle birlikte konforlu, güvenli ve sağlıklı sahil bandı düzenlemesini yapacağız” diye konuştu.

"17 mahalleye hizmet verecek"

Projeyi yeni sezonda vatandaşların kullanımına açacaklarını belirten Başkan Yücel, “Bu düzenleme çalışmamız batı bölgesinde 16-17 mahalleye hizmet verecek bir alan olacak. Turizm sezonu başlamadan memleketimizin en cazibeli alanlarından birisi haline getireceğiz. Vatandaşlarımıza gönüllerince vakit geçirebilecekleri bir alan oluşturacağız. Şimdiden tüm batı bölgesinde yaşayan vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.