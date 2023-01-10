Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin Çevreci Komşu Kart projesinin şampiyonu Konuksever Mahallesi oldu. Mahalleli, cam, plastik, kağıt ve metalden oluşan 152 bin 361 kilogram ambalaj atığını kaynağında ayrıştırdı ve 135 bin 976 lira kazandı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca yürütülen ‘Sıfır Atık’ projesinin de temelini oluşturan Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart, Nisan 2016’da 2 mahallede pilot uygulama olarak başladı. Pilot çalışmada elde edilen başarının ardından proje tüm Muratpaşa’da uygulanmaya başlandı.

Projeyle geçen yıl, cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan 2 milyon 536 bin kilogram ambalaj atığı ev ev toplandı. İlçe sakinleri atmayıp biriktirdikleri bu atıklar karlığında 2 milyon 20 bin lira kazandı. Muratpaşa’nın 2022’de en çevreci mahallesi ise Konuksever oldu. Mahalleli, 152 bin 361 kilogram ambalaj atığını kaynağında ayrıştırdı ve bunun karşılığında 135 bin 976 lira kazandı. Konuksever’i 121 bin 886 kilogram atıkla Cumhuriyet Mahallesi takip etti. Mahalle sakinleri, atmayıp biriktirdikleri ambalaj atıklarından 95 bin 865 lira karandı.

Yeşilbahçe Mahallesi ise 107 bin 258 kilogram atık karşılığı kazandığı 78 bin 179 lirayla Muratpaşa’nın en çevreci üçüncü mahallesi oldu. 103 bin 960 kilogram atık karşılığı 60 bin 669 lirayla Meltem ve 89 bin 622 kilogram karşılığı 70 bin 561 lirayla Güzeloba mahalleleri ilk 5’de yer aldı.