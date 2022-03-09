KOMATEK 2022 Fuarı açıldı

KOMATEK Uluslararası İş ve İnşaat Makine, Teknoloji ve Aletleri İhtisas Fuarı, Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın katılımıyla açıldı.

Antalya’da 5 yıl aradan sonra, Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde kurulan KOMATEK 2022 fuarı, kent protokolünün katılımıyla açıldı. Antalya Valisi Ersin Yazıcı’nın katıldığı açılışta, Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya Fuarcılık İşletme ve Yatırım A.Ş. (ANFAŞ) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bıdı, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere, Antalya Organize Sanayi Yönetim Kurulu (OSB) Başkanı Ali Bahar, Makine İhracatçıları Birliği (MİB) Başkanı Emre Gencer, fuarı düzenleyen firma yetkilileri ile sektörün dev firmalarının temsilcileri hazır bulundu.

“Dünyanın dört bir yanına ulaşım sağlayan uluslararası havalimanımız var”

Açılışta konuşan Akdeniz Belediyeler Birliği ve Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Antalya’nın bu türlü fuarların düzenlenmesi açısından her türlü imkana sahip olduğunu belirterek, “Burası yer yüzünün cennet şehirlerinden birisi. Ayrıca iklimi uygun bir yer. Dünyanın dört bir yanına doğrudan ulaşım sağlayan uluslararası havalimanımız var” dedi.

“Bizim için onur”

Antalya Valisi Ersin Yazıcı ise 30 yıllık ve bir dönem de belediyecilik yapmış idareci olarak, iş makinalarındaki ilerlemeden söz etti. Sektördeki ilgili arkadaşları, dernekler ve iş adamları sayesinde her geçen gün bu alanda basamakların hızla çıkıldığına tanıklık ettiğini de ifade eden Vali Ersin Yazıcı, “Bundan da çok mutluyum. Aynı zamanda iş makinalarında yerli üretimin de yol almış olması, belli bir yere gelmiş olması Türkiye Cumhuriyetinin bir vatandaşı olarak beni fazlasıyla mutlu ediyor. 680 bin civarında yatağıyla, deniziyle, güneşiyle, tarihi yapısıyla tüm dünyaya hizmet veren Antalyamızda bu tür fuarların bundan sonra da devam etmesi için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Doğru yerdesiniz, doğru adrestesiniz. Burada dünyanın büyük fuarları yapılmaya başlandı. Buraya KOMATEK’i de kazandırmak bizim için onur vesilesi. Fuarın devam edeceği inancını da ifade etmek istiyorum” diye konuştu.

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Ardından protokol fuarı gezerek katılımcı firmalardan ürünler hakkında bilgi aldı.

13 Mart’a kadar Antalya ANFAŞ Fuar ve Kongre Merkezi’nde açık kalacak olan KOMATEK 2022 Fuarı; 17 bin metrekare açık, 10 bin 250 metrekare kapalı olmak üzere toplam 25 bin metrekare net stant alanı ve 200’ün üzerinde katılımcı firma hizmet veriyor.

İMDER Türkiye İş Makineleri Distribütörleri ve İmalatçıları Birliği ve İSDER İstif Makinaları Distribütörleri ve İmalatçıları Dernekleri’nin ana destekçileri olduğu KOMATEK 2022 Fuarı; MAKFED Makine İmalat Sanayii Dernekleri Federasyonu ve MİB Makina İmalatçıları Birliği kurumları ile birlikte; OSTİM Organize Sanayi Bölgesi, İŞİM İş v-ve İnşaat Makineleri Kümelenmesi, ARÜSDER Araç ve Araç Üstü Ekipman ve İş Makinaları Üreticileri Birliği Derneği, PLATFORMDER Personel Yükseltici Platform İşletmeci İmalatçı ve Distribütörleri Derneği, AKT Ağır yük Kaldırma ve Taşımacılar Derneği gibi sektörün öncü dernekleri tarafından da destekleniyor.

KOMATEK 2022 Fuarı, Ticaret Bakanlığı tarafından 2022 yılı için belirlenen 20 Uluslararası desteklenecek fuarlar listesinde yer alarak Ticaret Bakanlığı’nın Yurtdışı Alım Heyeti Organizasyonu olanağına hak kazandı. Bakanlık tarafından Alım Heyeti programı düzenlenerek fuara yabancı firma temsilcilerinin katılımı sağlandı.