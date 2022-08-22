KKTC heyeti Antalya OSB’de incelemelerde bulundu

Kıbrıs Türk Sanayi Odası ile KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkilileri, Türkiye’deki OSB’lerin kurulum ve yönetim süreçleri hakkı bilgi almak için Antalya OSB’ye teknik ziyaret gerçekleştirdi.

KTSO ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Ekonomi ve Enerji Bakanlığı yetkililerinden oluşan bir heyet, Antalya Organize Sanayi Bölgesi (Antalya OSB) Başkanı Ali Bahar’ın misafiri olarak, Bölgeye teknik ziyaret gerçekleştirdi. Antalya OSB ile KTSO arasında mayıs ayında imzalanan mentör-menti iş birliği protokolü çerçevesinde düzenlenen ziyarette, KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Sanayi Dairesi Müdürü Elmas Kavunoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Bakanlık Müdürü Osman Çağakan, KTSO Asbaşkanı Mustafa Ersözlü, KTSO Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ciddi, KTSO Genel Koordinatörü Belgin Özoğul, KTSO Sanayi Bölgeleri Sorumlusu Ahmet Yeltekin, KTSO Dış İlişkiler Uzmanı Gizem Alışkan yer aldı. 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği ile ilgili bilgi almak ve Antalya OSB’nin iyi ve örnek uygulamaları yerinde görüp incelemeyi amaçlayan heyete, Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan ve Antalya OSB Bölge Müdürü İlhan Metin tarafından detaylı bilgiler verildi.

"Her konuda bilgi verildi"

Toplantıda KKTC heyetine, 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hakkında detaylı bir sunum yapıldı. OSB kurulum süreçlerini sevk ve idare edecek müteşebbis heyetin görev ve yetkilerinden, OSB yer seçim çalışmalarına, imar planlamasından bölge müdürlüğü organizasyon yapısına, alt yapı çalışmalarından yer tahsisine kadar, OSB’lerin amaç, detay ve görevlerine dair tüm detaylar, heyete aktarılıp rapor halinde sunuldu. Tüm gün süren çalışmaların sonunda Antalya OSB Teknik Koleji’nde de incelemelerde bulunan KKTC heyeti, programlarını Ahmet Kasapoğlu Mobilya firmasına yaptıkları ziyaret ile sonlandırdı.

"OSB’leri OSB’ler kurmalı"

KTSO Başkanı Ali Kamacıoğlu’nun Antalya OSB ziyareti esnasında kararlaştırdıkları mentör-menti iş birliği protokolünün, meyvelerini vermeye başladığını aktaran Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, “Antalya OSB, büyüklüğü ve organizasyon kabiliyeti bakımından Türkiye’nin örnek OSB’lerinden biri konumuna geldi. Hayata geçirdiği projeler ile OSB’lerin gelişmesine öncülük edip, ‘Yeni Nesil OSB’ kültürünün oluşmasında önemli bir rol üstlendi. Antalya OSB’nin yarım asra yaklaşan bu deneyimini, KKTC ve KTSO ile paylaşmaktan büyük bir onur duymaktayız. Kurumlar arası iletiştim ve iş birliğini artması için Antalya OSB’den bir ekibin de KKTC gitmesini, bilgi ve deneyimlerini aktarmalarını sağlayabiliriz. Talep edilmesi halinde bu hizmeti vermekten, bu faydayı sağlamaktan da büyük bir memnuniyet duyarız” dedi.

" KKTC’ye elimiz ve aklımız dolu dönüypruz"

Ziyaretin her yönüyle oldukça verimli geçtiğini aktaran KTSO Asbaşkanı Mustafa Ersözlü, “Antalya OSB Başkanı Ali Bahar ve ekibinden Türkiye’deki OSB’lerin çalışma sistemi hakkında çok önemli bilgiler aldık. Yönetimsel ve sistemsel olarak çok farklı noktaları görme şansımız oldu. Türkiye’nin bu kadar ileri gitmesinin, ihracatının artmasının altında yatan sebepleri gördük, çok iyi bir sistem kurgulanmış, çok güzel bir yönetim şekli oluşturulmuş. Devlet ve sanayici iş birliğinin çök güzel bir örneği hayata geçirilmiş, buna tanık olduk. Hedefimiz böyle bir modeli KKTC’de de hayata geçirmektir. Umarım bizler de Türkiye gibi başarılı oluruz ” şeklinde konuştu.