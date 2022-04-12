Kızılay gönüllüleri, Antalyaspor maçını görme engellilere betimlemeli maç anlattı

Genç Kızılay Antalya Teşkilatı, Antalya Görme Engelli Spor Kulübü ile “Betimlemeli maç anlatımı” etkinliği düzenledi.

Genç Kızılay Antalya Teşkilatından 10 Kızılay gönüllüsü, 10 görme engelli genci, Süper Lig’in 32. haftasında Antalya Stadyumu’nda oynanan FT Antalyaspor, Hatayspor maçına götürdü. Birlikte iftar yapan gençler daha sonra her bir gönüllü, bir görme engelli gençle eşleşerek, maç boyunca onlara her pozisyonu zihinlerinde canlandıracağı şekilde betimlemeye çalıştı. Maçı dakika dakika görme engelli gençlerle paylaşan Genç Kızılay Antalya gönüllüleri, arkadaşlarıyla maçın heyecanını paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.