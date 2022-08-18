Kızılalan’da çalışmalar tamamlandı

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü sosyal belediyecilik anlayışı ile yaptığı çalışmalara bir yenisini daha ekledi.

Alanya Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Asmaca Mahallesi Kızılalan Mevkii’nde yer alan Kent Ormanı D-Tipi Mesire Alanı’na vatandaşlarımızdan gelen talepler doğrultusunda beton masa tenisleri, piknik masaları, 3 farklı noktaya 4’lü lavabo, kamelyalar, farklı yaş gruplarına göre ahşap oyun grupları, ahşap dış mekan spor aletleri, kütük oyma tekniği ile hazırlanmış kendi üretimi banklardan yerleştirdi. Ayrıca alan girişi düzenlenerek çit telleri ile çevrilip, peyzaj çalışmaları yapıldı.

Çalışmalar hakkında bilgiler paylaşan Alanya Belediyesi Başkanı Adem Murat Yücel, “Vatandaşlarımızın piknik yapmak ve vakit geçirmek en çok tercih ettiği yerlerden birisi olan Kızılalan Mevkii’nin çehresini değiştirdik. Ormanlık alanda her yaşa hitap eden aktivite ve dinlenme alanları yaparak Kent Ormanı D-Tipi Mesire ve Alanını vatandaşlarımızın kullanımına açtık” dedi.