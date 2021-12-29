Kitap ve Oyuncak Kütüphanesine çocuklardan ilgi

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi’nde 2-12 yaş arası çocuklar evlerinden farklı bir ortamda hem eğleniyor hem de keyifli vakit geçirme fırsatı buluyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde Etiler Mahallesi’nde hizmet veren Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi ile aileler çocuklarıyla eğlenceli vakit geçirebiliyor. Lego odasından Keloğlan evine, Mars’a yolculuk odasından kütüphanesine kadar pek çok etkinlik alanıyla çocuklar eğlenceli bir ortamda eğitimle buluşuyor. Yeni oyun arkadaşları edinen çocuklar, evden farklı bir ortamda keyifli zaman geçiriyor.

“Kitap okumaya teşvik”

Merkezde küçük yaştaki çocuklar lego odası, masal odası ve Keloğlan evinde oyun oynarken, daha büyük yaştaki çocuklar ise bilim ve eğlencenin bir arada sunulduğu Mars’a yolculuk odasında keşfe çıkıyor. Ayrıca merkezde yüzlerce kitabın bulunduğu kütüphane ve bilgisayar odası bulunuyor. Çocuk ve Oyuncak Kütüphanesi aynı zamanda çocukları kitap okumaya da teşvik ediyor.

“Randevulu sistem”

2-12 yaş arası çocukların faydalanabildiği Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi hafta içi ve Cumartesi saat 09.00 ile 17.30 arasında hizmet veriyor. Oyuncak kütüphanesine gelmek isteyen çocukların telefondan randevu alması gerekiyor.

“Aileler memnun”

Kitap ve Oyuncak Kütüphanesi’ne yeğenini getiren Aylin Türkmenli mahalle kültürünün ortadan kalkmasıyla çocukların çok fazla oyun alanı ve arkadaş bulamadığına dikkat çekti. Aylin Türkmenli, “Böyle bir merkezin olmasından dolayı çok memnunuz. Arkadaşları ile çok güzel vakit geçiriyorlar. Ortam çok iyi, üst katta farklı alanlar yapılmış. Burada kitap okuyabiliyor, oyun oynayabiliyor” dedi.

Çocuğu ile gelen Ayşe Yılmaz ise“Çok güzel oyun alanları var. Evde tek olduğu için beraber oyun oynarken belirli bir zaman sonra sıkılıyor. Burada arkadaşları ile keyifli vakit geçiriyor. Belediye’nin de olması bizim için çok iyi, evimiz de buraya yakın. Sık sık geliyoruz. Çok memnun kaldık” diye konuştu.