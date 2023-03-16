Kitabını bile alamadan gelen depremzede sınavda birinci oldu

Deprem felaketinden sonra ailesiyle Kahramanmaraş’tan Antalya’ya gelen ve Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde üniversite hazırlık eğitimine devam eden Sıla Özsoy, etüt merkezinde yapılan deneme sınavındaki başarısıyla dikkat çekti.

Konyaaltı Belediyesi, 10 ili etkileyen deprem felaketi sonrası gerek deprem bölgesinde gerekse de Antalya’ya gelen afetzede yurttaşlar için çalışmalar yapmaya devam ediyor. İlk günden itibaren yardım tırlarını bölgeye gönderen Konyaaltı Belediyesi, deprem bölgesinden gelen vatandaşların günlük ihtiyaçları, ana sınıfı çağındaki çocuklar için kreş imkanı sağlarken, lise ve üniversite hazırlık aşamasındaki öğrenciler için de bünyesinde yer alan eğitim kurumlarının kapılarını açtı. Bu süreçte depremzede öğrenciler, Konyaaltı Sosyal Hizmet Merkezi (KOSHİM) bünyesinde yer alan etüt merkezinde, alanında uzman eğitimciler tarafından lise ve üniversiteye hazırlık eğitimine devam edecek.

Hedefi tıp fakültesi

Lise ve üniversiteye hazırlık derslerinin devam ettiği etüt merkezi bünyesinde deneme sınavları da yapılıyor. Etüt merkezinde eğitim alan öğrencilerin tamamının girdiği son deneme sınavının birincisi, afet bölgesinden Antalya’ya gelen ve Konyaaltı Belediyesi Etüt Merkezi’nde eğitimine devam eden Sıla Özsoy oldu. 375 puan alarak TYT birincisi olan Özsoy’un başarısı öğretmenlerinin de dikkatinden kaçmadı. Deprem felaketinden sonra Antalya’ya geldiklerini ifade eden Sıla Özsoy, çalışmalarının iyi gittiğini, öğretmen ve arkadaşlarının desteğinin kendisini mutlu ettiğini söyledi. Hedefinin tıp fakültesini kazanmak olduğunu söyleyen Özsoy, ‘’Deneme sınavında birinci olmuşum. Bundan dolayı da çok mutlu oldum’’ dedi.

Antalya’ya gelirken kitabım bile yoktu

Sınavdan aldığı başarılı sonucun kendisini daha da motive ettiğini söyleyen Sıla Özsoy, ‘’Deneme sınavı sonrası bir düşüş yaşadığımı görseydim motivasyonum daha çok düşebilirdi ama şu an çok iyiyim, her şey yolunda’’ dedi. Antalya’ya ilk geldiğinde elinde bir tane kitap bile olmadığının altını çizen Özsoy, ‘’İlk günler kendi yaptığım denemelerde aldığım kötü sonuçlardan sonra çok üzülmüştüm. Daha sonra buraya alıştım, hocalarımın desteğiyle konularımı bitirdim. Kaynak kitaplar ve testler ile toparladım ve buradaki eğitim sayesinde eski halime döndüm" dedi. Afetzede öğrenciler için boş kontenjanlarının olduğunu söyleyen etüt merkezi yetkilileri ise, bu süreçte afetzede öğrencilerin yanlarında olmaktan son derece mutlu olduklarını belirtti.