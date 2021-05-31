Kısıtlamaya uymayan 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 TL ceza

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.

Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 TL idari para cezası uygulandığını belirterek, “Evlerinde kalarak ve alınan tedbirlere uyarak vaka sayılarının düşmesine katkı sağlayan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum” dedi.