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Kısıtlamaya uymayan 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 TL ceza
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.
ANTALYA 31.05.2021, 14:01
Antalya Valisi Ersin Yazıcı, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 TL idari para cezası uygulandığını duyurdu.Antalya Valisi Ersin Yazıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Antalya’da hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 341 kişiye 1 milyon 5 bin 73 TL idari para cezası uygulandığını belirterek, “Evlerinde kalarak ve alınan tedbirlere uyarak vaka sayılarının düşmesine katkı sağlayan tüm Antalyalılara teşekkür ediyorum” dedi.