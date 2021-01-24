Kısıtlamada kent merkezinde bakım onarım çalışması

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi ile Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri, korona önlemleri kapsamında uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında kent merkezinde bakım onarım ve düzenleme çalışması yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Daire Başkanlığına bağlı ekipler, hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında trafik yoğunluğu nedeniyle çalışma yapmakta zorlanılan yeşil alanlarda çalışma yaptı. Ekipler, yeşil alanlarda bordür tamiratı, boyama, parklarda bulunan kent mobilyalarının da tamiratı ve onarımlarını yaptı.

Ekipler trafiğin yoğun kullanıldığı Avni Tolunay Bulvarı, Mehmet Akif Caddesi, 100. Yıl Bulvarında dikimini gerçekleştirdiği ağaçların ve çalı grubu bitkilerin gençleştirme budamaları ile ağaç sürgünlerinin temizliğini yaptı. Kent geneli deforme olan yeşil alanlarda gerekli tesviye işlemleri ile çimlendirme çalışmaları da gerçekleştirildi. Altınova Bulvarında bulunan kavşaklarda peyzaj ve revize çalışması yapılırken ayrıca çimlendirme, ağaçlandırma, çiçeklendirme ve yabani ot temizliği de yapıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri de, yine trafiğin yoğun olup çalışma yapmakta zorlanılan Gazi Bulvarı ve Altınova Antalya Caddesi üzerinde düzenleme çalışması yaptı. Ekipler iki günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, Altınova Antalya Caddesi üzerinde parke ve kavşak düzenlemesi gerçekleştirdi. Gazi Bulvarı üzerinde de parke ve yol düzenlemesi yaptı.