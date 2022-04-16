Kırşehirliler Gecesi’nde türkü rüzgarı

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel Ramazan etkinliklerinde Kırşehir rüzgarı esti. Birbirinden güzel Kırşehir türkülerinin seslendirildiği gecede büyük ozan Neşet Ertaş da unutulmadı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Ramazan etkinlikleri Karaalioğlu Parkı’nda devam ediyor. Geleneksel Ramazan akşamlarının yaşatıldığı etkinlik hemşehri geceleri ile zenginleşiyor. Farklı kültürleri şarkılar ve türküler aracılığıyla biraraya getiren Büyükşehir’in Ramazan etkinlikleri Antalyalıların iftar sonrası buluşma adresi oluyor. Etkinliklerin13. gününde Bozkırın tezenesi Neşet Ertaş’ın el verdiği Harun Çulha konser verdi. Çulha, türkü dolu bir gece yaşattı.

Türküleri birlikte seslendirdiler

Ramazan şenliklerinde Kırşehirliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği’nin katkılarıyla, Kırşehirliler Gecesi düzenlendi. Antalyalılar ve Antalya’da yaşayan Kırşehirliler Harun Çulha’nın türküleriyle keyifli bir gece yaşadı. Gecede Kırşehir türkülerini seslendiren Çulha, Kırşehir’in yetiştirdiği büyük ozan Neşet Ertaş’a ait türküleri de konseri izleyenlerle birlikte seslendirdi.

Başkan böcek’e teşekkür

Antalya Kırşehirliler Kültür, Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu adına konuşan Dernek Başkanı Ahmet Eroğlu “Ramazan ayının dolu dolu geçmesini sağlayan ve geleneksel Ramazan eğlencelerini bizlere yaşatan aynı zamanda kültürümüzü tanıtmamıza imkan veren Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Muhittin Böcek ve ekibine teşekkür ederim" dedi.