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Kırmızı ışıkta durmak için el frenini çekince refüje çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışığı son anda fark ederek el frenini çektiği otomobil refüje çıktı. Otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

ANTALYA 06.10.2021, 15:51
Kırmızı ışıkta durmak için el frenini çekince refüje çıktı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışığı son anda fark ederek el frenini çektiği otomobil refüje çıktı. Otomobilin sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlattı.

Manavgat ilçesi Hasan Fehmi Boztepe Caddesi istikametinden Antalya Caddesi istikametine seyir halindeki Halime Karakuş’un kullandığı 07 AFM 308 plakalı otomobil, Sorgun üst kavşağında sürücüsünün kırmızı ışığı son anda fark ederek el frenini çekmesi sonucu refüje çıktı. Otomobil sürücüsü şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, kazayı gören vatandaşlar, otomobilin hızla geldiğini, ilk ışığı sarıda geçtikten sonra ikinci ışığın kırmızıya dönmesi üzerine aniden fren yaptığını, el frenini de çekince refüje ve kaldırıma çıktığını söylediler.

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