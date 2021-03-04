Kırkgöz, şampiyonluk kupasını Döşemealtına getirdi

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı namağlup şampiyon oldu.

Bu sezon Süper Amatör lig de mücadele edecek olan Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı, Serik’te düzenlenen ve 8 takımın katıldığı özel turnuvada namağlup şampiyon oldu. İlçeye yeni bir kupa ile dönen kırmızı-beyazlı oyuncular turnuvanın gol krallığı ve asist krallığını da kimseye kaptırmadı.

Korona virüs nedeniyle liglere verilen arada takımın maç eksikliklerini gidermek için 3’ü İran 3’ncü lig takımından oluşan 8’li turnuvaya katıldı. İran’ın Tebriz kenti 3’ncü lig takımları Absheron ve Ümid Baki, Etihad Baku ile Antalyagücü 2008, Kadriyespor, Serik Dikmenspor ve 07 Gençlikspor takımlarının katıldığı turnuvada namağlup şampiyon olmayı başaran Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı Şampiyonluk kupasını ilçeye getirdi.

Kırmızı- beyazlı takımda Ömer Susuz, 9 gol atarak turnuvanın gol kralı oldu. Yine 9 asist yapan Ömer Faruk Dönmez asist kralı olurken, takım yardımcı antrenörü ve futbolcusu Muzaffer Kalkan şampiyonluk maçında son kez sahaya çıkarak futbol hayatına noktayı koydu. Arkadaşları tarafından omuzlara alınan başarılı oyuncu yaşamını antrenör olarak devam ettireceğini açıkladı.

Kırkgöz Döşemealtı Belediye Gençlik ve Spor Kulübü Futbol takımı Teknik Direktörü Durmuş Tezcan Küçüktom, “Takım olarak iyi bir ivme yakaladık. Başta Belediye Başkanımız Turgay Genç, kulüp yöneticilerimiz ve teknik kadro futbolcularımıza büyük destek veriyor. Bizde İlçemizin adını aldığımız başarılarla duyurmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bize destek olan herkese çok teşekkür ederiz. Şampiyonluk kupamız ilçemize armağan olsun” dedi.

Şampiyonluğun ardından futbolcular ve teknik heyeti ağırlayan Kırkgöz Döşemealtı Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Başkan Yardımcısı Ferit Sezer, “Oyuncularımız bizi gene şaşırtmadı. Kendilerine verdiğimiz güveni hiçbir zaman boşa çıkarmayan gençlerimiz özel de olsa katıldıkları turnuvada namağlup şampiyon olarak ilçemize kupa ile döndüler. Bizleri gururlandıran başta teknik heyetim olmak üzere tüm futbolcularıma teşekkür ediyorum. İlçemizin adını her fırsatta zirveye taşıyorlar” diye konuştu.