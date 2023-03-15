Kırcami’de 40 yıldır yaşanan tabu sorunu çözüldü

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, 40 yılı aşkın süredir tapu ve imar sorununun yaşandığı bin 481 futbol sahası büyüklüğündeki Kırcami’de tapuların belediyeye teslim edildiği müjdesini verdi. Başkan Uysal, “Antalya’mıza, komşularımıza hayırlı olsun” dedi.

Antalya merkezde Doğuyaka, Topçular, Tarım, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova mahallelerinin tamamı, Fener ve Çağlayan mahallelerinin de belli bölümlerini içine alan Kırcami bölgesinde dışardan toprak taşınarak ve arazi iyileştirilerek 1970’li yıllarda yapılan tarım, 1990’larda toprak yorgunluğu ve kirlenmesi gibi nedenlerle sürdürülemez hale geldi. Tarım bölgeye karakterini veren ana faaliyet olmaktan çıkarken, bölgede imar sorunu gündeme geldi. Bölgenin sınırını çizen Özgürlük Bulvarı ve çevresinde apartmanlar yükselirken, Kırcami’de 40 yıldır yaşanan karmaşa artık sona erdi. Kırcami’nin tapuları dün mesai bitimine dakikalar kala Muratpaşa İlçe Tapu Müdürlüğü’nden belediyeye gönderildi. Tapuları Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Sarı teslim aldı.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, belediye başkanlığındaki ilk yılı olan 2014’te başladıkları çalışmaların artık sonuçlandığını söyledi. Uysal, “40 yıldır çözüm bekleyen Kırcami için bir gün bile kaybetmeden çalıştık. İmar planlarını çıkardık. Şu anda da tapular belediyemize intikal etmiş durumda” dedi.

Kırcami’nin geçmiş yıllarda yine tapu aşamasına geldiğini ancak mahkeme kararlarıyla bu sürecin durdurulduğun hatırlatan Başkan Uysal, “Kırcamili komşularımız, önümüzdeki haftadan itibaren tapularını elektronik sistem üzerinden de alabilecek. Artık Kırcami imar planı noktalandı. Planımızın ayağına taş değmesin. Kırcami, 40 yıldır bekleyen şehrimizin tam ortasında kara boşluk gibi durmaktan kurtulsun. Antalya’mıza, komşularımıza hayırlı olsun” diye konuştu.