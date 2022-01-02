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Kırcami referandumunda oy verme işlemi başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin bin 447 hektar genişliğe sahip Kırcami bölgesinde imar plan çalışmaları için gerçekleştirdiği referandumda oy verme işlemi başladı. Referandum için 10 muhtarlıkta 24 sandık kurulurken Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Kırcami de çok hayati bir konu. Bunu çözmek için bir saniye kaybetmeden mücadele etmek istiyoruz. Bunun için komşularımızdan plana destek istedik. Onun sonuçlarını göreceğiz” dedi.

ANTALYA 02.01.2022, 13:27
Kırcami referandumunda oy verme işlemi başladı

Muratpaşa Belediyesi’nin bin 447 hektar genişliğe sahip Kırcami bölgesinde imar plan çalışmaları için gerçekleştirdiği referandumda oy verme işlemi başladı. Referandum için 10 muhtarlıkta 24 sandık kurulurken Belediye Başkanı Ümit Uysal, “Kırcami de çok hayati bir konu. Bunu çözmek için bir saniye kaybetmeden mücadele etmek istiyoruz. Bunun için komşularımızdan plana destek istedik. Onun sonuçlarını göreceğiz” dedi.

Kırcami, Antalya’nın kent merkezinde etrafı lüks siteler, apartmanlar, iş ve alışveriş merkezleriyle çevrili 1447 hektar genişliğinde devasa bir alan. Kent merkezinde taşıma toprakla marul, maydanoz yetiştirip geçim mücadelesi veren bölgede, imar plan çalışmaları 41 yıl önce başladı. 1481 futbol sahası büyüklüğündeki Kırcami, onlarca yılı davalar, itirazlar ve iptallerle geçirdi.

Kırcami, ilk kez 2019’da geçerli bir imar planına sahip oldu. Ancak bölge planları, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nce iptal edildi. Konya Bölge İdare Mahkemesi, istinaf başvurusunu reddetti. Hukuki süreç Danıştay’da devam ederken Muratpaşa Belediyesi, planlamanın yeni aşamasında Kırcami’de referandum kararı aldı.

“10 mahalle 24 sandık”

Referandumda, hali hazır planların ana esasları üzerinden planlama sürecinin devam ettirilip ettirilmemesi Kırcami sakinlerine soruldu. Referandum için 10 mahallede 24 sandık kuruldu. Referandumunda, planlama bölgesinde bulunan mahallelerde seçmen kütüğüne kayıtlı Kırcami sakinleriyle tapu sahibi olup bölgede ikamet etmeyenler oy kullanabiliyor. Muratpaşa Belediyesi’nin yaklaşık 27 bin nüfusa sahip Güzeloluk, Doğuyaka, Yeşilova, Kırcami, Mehmetçik, Tarım, Zümrütova, Topçular mahalleleriyle birlikte Fener ve Çağlayan mahallelerinin belli bölümlerini kapsayan bölge için düzenlendiği referandumda oy verme işlemi saat 08.30’da başladı.

“Bu işi bitireceğiz”

Yeşilova Mahallesi’nde oyunu kullanan Ramazan Kurul, “Çözülsün istiyoruz. Sonuç hayırlı çıksın. Yeter. Kırcamili yoruldu. Yıllardır bekleye bekleye. Kimse evine bir şey yapmıyor. Kimse tamir etmiyor. Yollar problem. İnşallah biter” diye konuştu. Nevzat Akcan ise “İnşallah bu sefer bitireceğiz” diyerek oyunu kullardı. 1972 yılından bu yana Doğuyaka Mahallesi’nde yaşadığını belirten Akcan, “Bir an önce bu kaostan kurtulmamız lazım. Yaşım 50’yi geçti. Aynı yollar, aynı caddeler. Antalya’nın nefes alması lazım. Sağ olsun Ümit Uysal Başkanım bu işe baş koyduğunu söyledi. İnşallah, Ümit Başkanımın sayesinde bu işi bitireceğiz” şeklinde konuştu.

“Komşularımızın iradesi”

Belediye Başkanı Ümit Uysal ise öğle saatlerinde oy verme işleminin devam ettiği Yeşilova ve Tarım mahalle muhtarlıklarını ziyaret etti. Başkan Uysal, Kırcami imar planlarıyla ilgili 8 yıldır mücadele ettiklerini söyledi. Başkan Uysal, “Bu mücadelenin sonunda aleyhimize bir mahkeme kararı geldi. Mahkeme kararı yerinde olmadığı için Danıştay’da temyiz ettik. Biz planımızın esaslarını koruyarak yeniden Büyükşehir Belediye Meclis gündemine aldırmak istiyoruz. Bunun için komşularımızın plana sahip çıktığını görmek istiyoruz. Komşularımız plana sahip çıkmıyorsa onu da görmek istiyoruz. Zaten belediye olarak internetten ve fiili olarak komşularımızın iradesine başvuran bir belediyeyeyiz. Kırcami de çok hayati bir konu. Bunu çözmek için bir saniye kaybetmeden mücadele etmek istiyoruz. Bunun için komşularımızdan plana destek istedik. Onun sonuçlarını göreceğiz. Bütün yetkililer, konuyla ilgili herkes komşularımızın iradesine göre kendilerine yön verecekler şüphesiz” şeklinde konuştu.

Kırcami referandumunda oy verme işlemi, saat 17.00’de sona erecek.

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