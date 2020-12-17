banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Mustafa Sarıgül partisinin adını açıkladı
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Instagram'ın çok sevilen özelliği geri dönüyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Süleyman Soylu’nun yetkileri artırılıyor
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı
Bu reklam hem Türkleri hem de Almanları ağlattı

Kırcami kararı istinaf mahkemesine taşınacak

Büyükşehir Belediyesi, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin Kırcami bölgesinin 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli imar planlarını iptal kararının ardından bölge muhtarları ve dernek temsilcileriyle toplantı yaptı. Başkan Muhittin Böcek’in de talimatıyla karar istinaf mahkemesine götürüleceği ve çalışmaların aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

ANTALYA 17.12.2020, 12:30
1
Kırcami kararı istinaf mahkemesine taşınacak

Büyükşehir Belediyesi, Antalya 1. İdare Mahkemesi’nin Kırcami bölgesinin 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli imar planlarını iptal kararının ardından bölge muhtarları ve dernek temsilcileriyle toplantı yaptı. Başkan Muhittin Böcek’in de talimatıyla karar istinaf mahkemesine götürüleceği ve çalışmaların aynı azim ve kararlılıkla devam edeceği bildirildi.

Kırcami bölgesinde Antalya 1. Bölge İdare Mahkemesi tarafından 1/25 bin ve 1/5 bin ölçekli imar planlarının iptal edilmesi Büyükşehir Belediyesi’ni harekete geçirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başdanışman Cem Oğuz, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, İmar ve Şehircilik Daire Başkanı Hüsamettin Elmas, Fen İşleri Daire Başkanı Serkan Temuçin iptal kararının ardından bölge muhtarları ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi. Toplantıda, Doğuyaka, Topçular, Mehmetçik, Güzeloluk, Zümrütova, Yeşilova, Kırcami, Alan mahallelerinin tamamını, Fener ve Çağlayan mahallelerinin bir kısmını kapsayan karar ve Kırcami’ye ilişkin son durum değerlendirildi.

Başkan talimatı

İptal kararının tartışıldığı toplantıda konuşan Genel Sekreter Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediyesi olarak kararla ilgili Konya Bölge İdare Mahkemesi’ne istinaf yoluna başvuracaklarını, Kırcami’deki proje ve alt yapı çalışmalarına da devam edeceklerini açıkladı. Başkan Muhittin Böcek’in de bu konuda kararlı olduğunu ve talimatı bulunduğunu belirten Cansel Tuncer “Bu süreçte artık beklemeye tahammülümüz yok. Başkanımız, halkımızın beklentisinin en kısa zamanda gerçekleşmesi için tüm çalışmalara hız kesmeden devam etmemiz talimatını verdi. Büyükşehir Belediyesi olarak zaten 1/100 bin ölçekli plan çalışmalarımızda son aşamaya geldik. 1-2 ay içinde Bakanlığa onay için göndereceğiz” dedi.

Mücadeleye devam

Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, 30 yıldır Kırcami imar planları ile halkın sorunlar yaşadığını belirterek, “Bu konuda bir boşluk yaratılmasına izin vermeyeceğiz. Bunu hep birlikte çözeceğiz. Halkımız merak etmesin. Bu konudaki gerekli mücadelemizi aynı azim ve kararlıkla devam ettireceğiz” dedi.

Toplantıda, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Kırcami bölgesinin planlanması ile ilgili bugüne kadar yaşanan hukuksal süreci anlatarak, bundan sonra izlenecek yol haritası ve yapılacaklar konusunda katılımcılara bilgi verdi.

Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz da toplantının başında Kırcamili muhtar ve dernek temsilcilerine Kırcami projesi ile ilgili Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı çalışmaları anlattı. Cem Oğuz, Kırcami bölgesinde Büyükşehir Belediyesi Fen işleri Daire Başkanlığı’nın 700 metre yol açım çalışmasını tamamlandığını belirterek, “45’lik yol üzerinde 200 metre ham yol açım çalışması yapıldı. Sulama suyu büzleri yerleştirildi. İçme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu drenajı proje çalışmaları devam ediyor. Hukuksal süreçte tüm yolları takip ederek, sonuna kadar mücadele edeceğiz” diye konuştu.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
10°
kapalı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 12 26
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 12 23
4. Beşiktaş 11 19
5. Göztepe 12 18
6. Gaziantep FK 11 18
7. Kasımpaşa 12 18
8. Hatayspor 10 18
9. Karagümrük 12 17
10. Malatyaspor 11 16
11. Konyaspor 11 15
12. Başakşehir 12 15
13. Rizespor 11 15
14. Trabzonspor 12 14
15. Antalyaspor 12 14
16. Sivasspor 11 11
17. Gençlerbirliği 11 11
18. Kayserispor 11 10
19. Erzurumspor 12 9
20. Denizlispor 11 6
21. Ankaragücü 10 5
Takımlar O P
1. Tuzlaspor 13 27
2. Altınordu 14 27
3. Giresunspor 14 26
4. Ankara Keçiörengücü 14 24
5. Altay 13 23
6. Adana Demirspor 13 22
7. İstanbulspor 12 21
8. Samsunspor 13 21
9. Bursaspor 14 20
10. Bandırmaspor 14 15
11. Balıkesirspor 12 15
12. Menemen Belediyespor 13 14
13. Ümraniye 14 14
14. Boluspor 13 13
15. Akhisar Bld.Spor 13 13
16. Adanaspor 10 12
17. Ankaraspor 13 9
18. Eskişehirspor 14 2
Takımlar O P
1. Tottenham 12 25
2. Liverpool 12 25
3. Leicester City 12 24
4. Southampton 12 23
5. Chelsea 12 22
6. West Ham 12 20
7. Everton 12 20
8. M. United 11 20
9. Man City 11 19
10. Aston Villa 10 18
11. Crystal Palace 12 17
12. Newcastle 11 17
13. Wolverhampton 12 17
14. Leeds United 12 14
15. Arsenal 12 13
16. Brighton 12 10
17. Burnley 11 9
18. Fulham 12 8
19. West Bromwich 12 6
20. Sheffield United 12 1
Takımlar O P
1. Real Sociedad 13 26
2. Atletico Madrid 11 26
3. Real Madrid 12 23
4. Villarreal 13 22
5. Sevilla 11 19
6. Cádiz 12 18
7. Granada 12 18
8. Barcelona 11 17
9. Real Betis 13 16
10. Eibar 13 15
11. Valencia 13 14
12. Athletic Bilbao 12 14
13. Elche 11 14
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Getafe 12 13
16. Real Valladolid 13 13
17. Celta de Vigo 12 13
18. Levante 12 11
19. Huesca 13 11
20. Osasuna 12 11