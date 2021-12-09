banner528

banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Benzin ve motorine zam
Benzin ve motorine zam
Borsa güne rekor seviyede başladı
Borsa güne rekor seviyede başladı
Aselsan'dan açıklama!
Aselsan'dan açıklama!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!
900 çalışanın işine zoom görüşmesi ile son verdiler!

Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mahkemece iptal edilen Kırcami imar planlarıyla ilgili, aralarında davayı da açan Şehir Plancıları Odası’nın da bulunduğu meslek odalarını harekete geçirdi. Meslek odaları, 1481 futbol sahası büyüklüğündeki bölge için plan raporları hazırlayacak, belediyeyle çalışma toplantıları yapacak. Başkan Uysal, amaçlarının yeni planları ocak ayında Büyükşehir ve Muratpaşa belediye meclislerinden geçirmek olduğunu söyledi.

ANTALYA 09.12.2021, 10:21
Kırcami için meslek odaları ve belediyeler bir arada

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, mahkemece iptal edilen Kırcami imar planlarıyla ilgili, aralarında davayı da açan Şehir Plancıları Odası’nın da bulunduğu meslek odalarını harekete geçirdi. Meslek odaları, 1481 futbol sahası büyüklüğündeki bölge için plan raporları hazırlayacak, belediyeyle çalışma toplantıları yapacak. Başkan Uysal, amaçlarının yeni planları ocak ayında Büyükşehir ve Muratpaşa belediye meclislerinden geçirmek olduğunu söyledi.

Başkan Uysal, Kırcami Bölgesi Geliştirme Güzelleştirme Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Ayanoğlu ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Kırcami imar planı gündemiyle meslek odalarını ziyaret etti. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’le bir araya geldi.

“Antalya’ya haksızlık”

Heyetin ilk durağı Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Antalya Şubesi oldu. Şube Başkanı Okan Hançer ve yönetim kurulu üyelerinin katıldığı görüşmede Başkan Uysal, iptal kararına ilişkin Danıştay’da hukuki sürecin devam ettiğini söyledi. Kırcami’nin plansız kalmasının Antalya’nın kentsel gelişimi adına da büyük haksızlık olacağını belirten Başkan Uysal, amaçlarının planın omurgasını koruyarak yeni planları ocak ayında hem Büyükşehir hem de Muratpaşa belediye meclislerinden geçirmek olduğunu söyledi.

Şube Başkanı Hançer, Kırcami imar planlarının yapılmasından yana olduklarını söyledi. Kırcami’de yaşanan sorunun ilk defa bu kadar çözülebilir bir noktaya geldiğinin altını çizen Hançer, öneriyle sürecin parçası olacaklarını belirtti.

“Sorunlar kistleşiyor”

Başkan Uysal ve dernek üyelerinin ikinci durağı aynı zamanda planların iptaline neden olan davayı açan Şehir Plancıları Odası Antalya Şubesi oldu. Şube Başkanı Ebru Manavoğlu’nun da katıldığı görüşmede Başkan Uysal, mahkemenin iptal kararında, hukuken yürürlükte olmayan kentin 100 bin ölçekli imar planını gerekçe göstermesinin doğru bir yaklaşım olmadığını savundu. Mahkemenin bu kararının, bir plan iptalinin çok ötesinde bölgede yaşanan sosyolojik, sosyo-ekonomik sorunları daha da derinleştirdiğini belirten Başkan Uysal, “Etrafı 360 derece kentleşmiş bir bölgenin imarsız kalması kist gibi tedavisi zor sorunlara neden oluyor. Kamuya güven azalıyor. Sosyal kopukluklara neden oluyor” dedi.

Başkan Uysal, planlama sürecinde sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarının görüşlerinin alındığı, bilirkişi raporlarına göre revizyonların yapıldığını söyledi. Başkan Uysal, gelinen aşamada mahkemeye sunulan bilirkişi raporunun plan lehine olduğuna dikkat çekti. Bununla birlikte iptal kararının planın özüne ilişkin olmadığını ve oy çokluğuyla alındığının altını çizen Başkan Uysal, planlamaya ‘sıfır’ noktasından başlamanın doğru bir yaklaşım olamayacağını vurguladı.

“Şehir plancıları odası: "Plana karşı değiliz”

Şube Başkanı Manavoğlu ise, Kırcami’de çözümden yana olduklarını söyledi, “Kırcami’de plana karşı olmadık” dedi. Planlama sürecinde katılım sürecinin doğru işletilemediğini savunan Manavoğlu, ziyaretin bu çerçevede son derece önemli olduğunun altını çizdi. Görüşmenin sonunda Başkan Uysal ve Şube Başkanı Manavoğlu, cuma günü Kırcami gündemiyle Muratpaşa Belediyesi’nde bir çalışma toplantısı yapılmasını kararlaştırdı.

“Başkan Böcek’le buluşma”

Günün üçüncü adresinde, Başkan Uysal ve dernek üyeleri Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek’le bir araya geldi. Antalya Su ve Atık SU İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü’nde gerçekleşen toplantıya, Genel Sekreter Cansel Tuncer, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Başkan Danışmanı Cem Oğuz da katıldı. Ümit Uysal, Kırcami’nin bir yanıyla sağlık sorunu haline geldiğini söyledi. Antalya’nın bugün günün belli saatlerinde yaşadığı trafik sorunun da içinde bulunduğu birçok yapısal probleminin çözümünde Kırcami’in kilit rol oynadığına dikkat çeken Başkan Uysal, çözümün acil olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Böcek ise Kırcami’nin yaşadığı imar sorunun ‘bir kader olmadığına’ inanarak 28 yıldır çözüm için mücadele verdiğini söyledi. Bugün bölgede planların yapılabilir halde olmasını sağlayan ‘kamu yararı’ kararının geçerliliğini koruduğuna dikkat çeken Başkan Böcek, 100 bin ölçekli planların ise ilgili bakanlığa gönderildiğini söyledi. Böcek, “Kırcami planlarını el birliğiyle hızla sonuçlandıracağız” dedi.

“Mimarlar rapor oluşturacak”

Başkan Uysal ve dernek üyelerinin son durağı ise Mimarlar Odası Antalya Şubesi oldu. Şube Başkanı Ali Serdar Akyurt, 2’nci Başkan Hakime Yılmaz’la birlikte yönetim kurulu üyelerinin yer aldığı toplantıda, odanın planlarla ilgili hazırlayacağı raporu Muratpaşa Belediyesi’ne sunmasına karar verildi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 15 27
3. Fenerbahçe 15 27
4. Hatayspor 15 26
5. Başakşehir 15 25
6. Alanyaspor 15 24
7. Galatasaray 15 23
8. Karagümrük 15 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Giresunspor 15 19
13. Kayserispor 15 19
14. Altay 15 18
15. Antalyaspor 15 18
16. Gaziantep FK 15 18
17. Göztepe 15 14
18. Öznur Kablo Yeni Malatya 15 14
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 15 10
Takımlar O P
1. Ankaragücü 15 30
2. Erzurumspor 13 28
3. Ümraniye 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Samsunspor 14 22
7. Tuzlaspor 13 21
8. İstanbulspor 14 20
9. Kocaelispor 14 20
10. Gençlerbirliği 14 20
11. Boluspor 14 19
12. Adanaspor 15 19
13. Menemenspor 14 18
14. Bursaspor 14 17
15. Manisa FK 15 17
16. Denizlispor 14 15
17. Ankara Keçiörengücü 14 14
18. Altınordu 15 13
19. Balıkesirspor 14 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Tottenham 14 25
6. M. United 15 24
7. Arsenal 15 23
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Aston Villa 15 19
11. Leicester City 15 19
12. Everton 15 18
13. Brentford 15 17
14. Crystal Palace 15 16
15. Leeds United 15 16
16. Southampton 15 16
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 15 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 16 27
7. Barcelona 15 23
8. Valencia 16 22
9. Athletic Bilbao 16 21
10. Osasuna 16 21
11. Espanyol 16 20
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 16 16
15. Granada 15 15
16. Elche 16 15
17. Deportivo Alaves 15 14
18. Cádiz 16 12
19. Getafe 16 11
20. Levante 16 8