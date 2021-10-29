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Kıraç konserinde insan seli yaşandı

Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Kıraç Konseri ile son buldu. Konseri dinlemek isteyen binlerce Antalyalı, alanı doldurdu. Alan girişindeki geniş HES kodu ve güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

ANTALYA 29.10.2021, 22:58
Kıraç konserinde insan seli yaşandı

Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri, Cumhuriyet Meydanı’ndaki Kıraç Konseri ile son buldu. Konseri dinlemek isteyen binlerce Antalyalı, alanı doldurdu. Alan girişindeki geniş HES kodu ve güvenlik önlemleri de dikkat çekti.

Antalya’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yurdun dört bir yanında olduğu gibi coşku ile kutlandı. Binlerce vatandaşın katıldığı fener alayı sonrası, Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran kalabalık Kıraç’ın şarkıları eşliğinde gönüllerince eğlendi. Konser öncesi, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kürsüye çıkarak konuşma gerçekleştirdi. Böcek ile beraber konser alanına, CHP Milletvekilleri, CHP il başkanı STK Temsilcileri ve vatandaşlar katılım gösterdi. Muhittin Böcek’in konuşmasının ardından ünlü şarkıcı Kıraç sahne aldı. Kıraç’a Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Korosu eşlik etti.

“Özgür olmanın gücü”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Geçen yıl bugünlerde yaşam savaşı veriyordum. Aranızda değilim ama sizlerin dualarıyla ve Allah’ın takdiriyle sizlerin arasındayım. Cumhuriyet 98 yıl önce bugün özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız için yakılan bir meşaledir. Aydınlanmanın adı, kimsesizlerin kimsesi, mücadele eden halkın sesidir. Her 29 Ekim bize inanmayı, var olmayı, bitti denilen yerden yeniden başlamayı hatırlatır. Millet olmanın, özgür olmanın, biz olmanın gücünü anlatır” dedi.

“İyi ki varsın Cumhuriyet”

Konuşması ile konser alanında yoğun alkış alan Böcek, “Bizi ulus, toprağı vatan yapan gündür bugün hepimize kutlu olsun. Attığımız her adımda Atatürk’ün izinden gitmeye ve cumhuriyetin ilkeleriyle yürümeye devam edeceğiz. İyi ki varsın Cumhuriyet. 57 sene çocukluğu dışında her saniyesini bu vatan, bu millete ayıran Mustafa Kemal Atatürk’e dil uzatanların her zaman karşısında olacağız. Allah bu birlik ve beraberliğimizi bozmasın. Hep birlikte bayrağımıza, ezanımıza, cumhuriyetimize, Atatürk’ümüzün devrimlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşlarını, kahraman gazilerimizi, tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, önlerinde saygıyla eğiliyorum. Cumhuriyet Bayramı’mız kutlu olsun” diye konuştu.

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