Kıraç araziler için çiftçilere keçi boynuzu fidanı dağıtıldı

Antalya’nın Kumluca ilçesinde marjinal arazilerin değerlendirilmesi kapsamında çiftçilere keçi boynuzu fidanı dağıtıldı.

Antalya Tarım İl Müdürlüğü ve Kumluca Tarım İlçe Müdürlüğü tarafından yürütülen proje kapsamında 12 dekarlık alanda dikimi yapılması için keçi boynuzu fidanları dağıtıldı. Fidan dağıtma törenine Kumluca Tarım İlçe Müdürü İsa Akşit ve Kumluca Tarım İlçe ve Antalya İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ve vatandaşlar katıldı.

Dağıtım töreninde konuşan Kumluca Tarım İlçe Müdürü İsa Akşit, “Marjinal tarım arazilerini değerlendirilmesi kapsamında bugün Kumluca ilçemizdeki 12 çiftçimize 80 dekar alanda keçi boynuzu üretilmesi için keçi boynuzu dağıtıyoruz. Bu fidanlarımız yüzde 75 devlet destekli olarak çiftçilerimize dağıtıldı. Fidan ücretlerinin yüzde 25’i çiftçilerimiz tarafından karşılanmakta. Amacımız ilçemizde bulunan atıl atarım arazilerinin değerlendirilmesine katkı sağlamak. Atıl tarım arazilerini fidanlarla buluşturmak. Kullanılmayan, kullanılamayacak durumda olan, marjinal dediğimiz yamaç arazilerin değerlendirilmesi kapsamında bu projeyi yürütüyoruz” dedi.

Çiftçi Nadire Şanlı (60) ise, “Sulayamadığımız kıraç tarlamız var. Boynuzlarımızı oraya dikeceğiz. Devletimize çok teşekkür ederiz” dedi. Durkadın Aksoy (58) da “Evimizin yanında sulayamadığımız kıraç bir arazimiz var. Oraya boynuz ağacı dikeceğiz. Devletimize bu fidanları temin ettiği için çok teşekkür ediyoruz” sözlerine yer verdi.