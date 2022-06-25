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Kınalı keklikler doğaya salındı

Antalya’da toplam 400 kınalı keklik, hayvan popülasyonunu artırmak için belirlenen alanlarda doğaya salındı.

ANTALYA 25.06.2022, 14:08
Kınalı keklikler doğaya salındı

Antalya’da toplam 400 kınalı keklik, hayvan popülasyonunu artırmak için belirlenen alanlarda doğaya salındı.

Antalya ili Termessos bölgesinde Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, Antalya İl Şube Müdürlüğüne bağlı Termessos Milli Park Şefliğince doğaya kınalı keklik salım programı düzenlendi. Bu doğrultuda Döşemealtı Kovanlık ve Ilıca köylerinde belirlenen alanlarda toplam 400 kınalı keklik, hayvan nüfusunu arttırmak için doğaya salındı.

Programa Döşemealtı Kaymakamlığı, Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı, Antalya İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ile DKMP görevlileri katıldı.

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